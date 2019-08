Seit Montag, 26. August, werden Sanierungsarbeiten an der Kreuzung Spittelstraße und Austraße in Schwenningen durchgeführt, das teilt die Stadt am Montag kurzfristig mit.

Aufgrund der geringeren Verkehrsbelastung in der Ferienzeit habe man sich dazu entschlossen, jetzt zu sanieren, heißt es in der Meldung. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 30. August, abgeschlossen sein.

Die beschädigten Stellen – hierbei handelt es sich um Verdrückungen in der stadtauswärtigen Fahrspur, die bis in den tragenden Unterbau gehen – werden komplett ausgebaut, anschließend erfolgt ein Neuaufbau des Straßenkörpers.

Der Verkehr der Spittelstraße kann am Baufeld vorbeigeleitet werden. Die Austraße wird aus Fahrtrichtung Schützenstraße in eine Sackgasse umgewandelt. Es sei gewährleistet, dass Anwohner der Austraße weiterhin ihre Grundstücke anfahren können, so die Stadt.