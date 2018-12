von SK

Auch das Jahr 2019 werden die Villinger Grenadiere wie gewohnt um acht Uhr morgens auf dem vorderen Hubenloch mit zwölf Salven aus vier mit Schwarzpulver geladenen Kanonen begrüßen. Dieser Brauch wurde früher von den ledigen Bürgersöhnen gepflegt, zur Erinnerung an die im Jahre 1633 erfolgreich überstandene Winterbelagerung der Schweden und Württemberger. Das Historische Grenadiercorps hat diesen Brauch am 1. Januar 1967 wieder aufgenommen und nun seit 53 Jahren ununterbrochen durchgeführt. Alle Frühaufsteher sind herzlich eingeladen, diesem Brauch ab 7.30 Uhr auf dem Hubenloch beizuwohnen. Die Damen des Corps werden die Besucher wie gewohnt mit Tee, Glühwein und Williams-Christ-Schnaps versorgen. Auch beim anschließenden gemütlichen Beisammensein im Spitalkeller unter der Schanze im Spitalgarten im Riet, sind Gäste herzlich willkommen. Hier wird die Krawazisuppe verzehrt und auch ein zünftiger Neujahrspasch darf in dieser Runde nicht fehlen.

Das erste Mal dabei ist Jürgen Roth als neugewählter Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, der sein Amt am 1. Januar antritt.