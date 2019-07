Die Villinger Bürgerwehr hatte zuletzt nicht viel zu lachen. Den neuen Oberbürgermeister wollten die Mannen in Uniform und historischen Waffen (ungeladen und damit ohne Munition) begrüßen. Unbewaffnet durften sie dann, aber das kratzte doch an der Ehre des Traditionsvereins, der auf ein langes historisches Erbe zurückblickt. Auch an der Fastnacht kam es zu Unstimmigkeiten. Zu guter Letzt – nach Gelassenheitstraining und Prüfungen – nahm die Kavallerie des Vereins doch noch am Umzug teil. Der Sicherheitsaspekt ist eine Sache – und den durchzusetzen ist wichtig und richtig.

Doch manche der Diskussionen wurde auch mit dem Zungenschlag geführt, dass solche Aufmärsche nicht mehr zeitgemäß sind. Das rüttelt am Selbstverständnis des Vereins. Dennoch gehen viele Villingen-Schwenninger sowie Besucher aus der Region nun einmal ganz gern zu solchen Veranstaltungen. Das ist doch auch gut so – und ein Zeichen für Vielfalt in unserer Stadt. Wem es partout nicht gefällt, der kann ja daheimbleiben. Insofern dürfte die Kommandoübergabe auf dem zentralen Münsterplatz ein Zeichen dafür sein, dass die Bürgerwehr gerne zurück in ruhigeres Fahrwasser möchte und wieder das eigentliche Vereinsleben im Vordergrund stehen sollte.