von Redaktion

Erneut kam es über das verlängerte Wochenende in VS-Villingen zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, drangen unbekannte Täter laut Polizeiangaben über eine zuvor aufgebrochene Terrassentür in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Sebastian-Kneipp-Straße ein und durchsuchten das Haus nach möglichem Diebesgut. Ob die Eindringlinge dabei fündig wurden, steht noch nicht fest.

Unweit der Sebastian-Kneipp-Straße, in der Oberen Waldstraße, verschafften sich Unbekannte vermutlich in der Nacht auf Sonntag oder auch im Laufe des Sonntags bis etwa 16 Uhr über ein zuvor eingeschlagenes und anschließend geöffnetes Fenster Zutritt in ein Wohnhaus. Aus dem, schon längere Zeit wegen Renovierungsarbeiten unbewohnten Haus entwendeten die Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand lediglich ein Billard-Queue. Allerdings hat der Billard-Spielstock einen Wert von über 400 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise, vor allem, ob im genannten Zeitraum irgendwelche verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen wurden, unter Telefon 07721/601-0.