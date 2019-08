von Jörg-Dieter Klatt

Am 26. August 1869 fuhr der erste Zug von Rottweil nach Villingen. 1846 schien das noch unmöglich. „Angenommen auch, daß durch Deutschland ein und dasselbe Gleis wäre, so würde nie und nimmer ein badischer Wagen auf der Württembergischen Eisenbahn fahren“,so postulierte damals der badische Hofmarschall Freiherr von Göler zur Zukunft der Eisenbahn im Südwesten.

Von der Zukunft überholt

Bereits 19 Jahre später wurde dieser Satz über den von der Kleinstaaterei geprägten, schienengebundenen, grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Baden und Württemberg von der Entwicklung überholt. In einem Staatsvertrag beider Länder gestattet die Großherzogliche-Badische Regierung 1865 der Königlich-Württembergischen Regierung, „daß letztere auf alleinige Kosten des Württembergischen Staatesdie Bahn von Rottweil nach Villingen auf badischem Gebiet baue und betreibe“.

Erste badische Planungen sahen zunächst eine Streckenführung vom Bahnhof Villingen über das Gewann Salzgrube in Richtung Deutenberg vor. Verwirklicht wurde aber dann die heute noch existierende Linie um den Stallberg herum und über Zollhaus.

Ausschnitt aus dem Ursprungsfahrplan der Station Villingen. | Bild: Fahrplan, Ausschnitt

In einem Artikel des „Schwarzwälders“ aus dem Jahr 1869 wird davon berichtet, dass der erste Zug aus Richtung Rottweil nach Villingen am 26. August 1869 ohne die ihm gebührende „offizielle Bekanntmachung“ eingefahren ist. Weiter heißt es: „Der Zug wurde an allen württembergischen Stationen mit Musik empfangen!“ Allein in Villingen wurde lediglich die Lokomotive an das andere Zugende gehängt und die Wagen entschwanden „nach einer halben Stunde“ wieder in Richtung Schwenningen. Der Chronist hat seiner Empörung mit folgenden Worten Ausdruck verliehen: „Warum hat man die einfachsten Formen der Höflichkeit gegenüber den Villingern nicht beachtet, die bereit gewesen wären, mit Herzlichkeit die Nachbarn zu begrüßen.“

Völlig anders stellt sich die Eröffnungsfahrt aus württembergischer Sicht dar. Die „Schwarzwälder Bürgerzeitung“ aus Rottweil berichtet: „Die Bevölkerung begrüßte den Bahnzug unter einstimmigem Jubelgeschrei!“ Die Einfahrt des ersten Zuges aus Rottweil in Villingen wurde gar als „Fest der Völkerverständigung“ gewertet.

Bei all dem Lob für die schöne Dekoration von Stadt und Bahnhof war dem württembergischen Berichterstatter womöglich entgangen, dass diese noch von der zehn Tage zuvor stattgefundenen Eröffnung des Villinger Bahnhofes anlässlich des ersten Zuges aus Richtung Donaueschingen stammte.

Gleisplan der Station Villingen um 1876 mit mehrfarbig gekennzeichneten Zuständigkeitsbereichen der badischen und württembergischen Staatsbahnen und des gemeinsam zu benutzenden Bereichs. | Bild: Deutsche Bundesbahn

Mit der Anbindung der württembergischen Strecke wurde der Bahnhof Villingen zur Grenzstation. Das brachte die Besonderheit mit sich, dass praktisch alle wesentlichen Betriebseinrichtungen doppelt vorhanden waren – beispielsweise Lokschuppen und Wasserkran. Die Güterhalle war in der Mitte geteilt und selbst die Kohlen wurden aus dem Württembergischen mitgebracht. Waren aus Schwenningen wurden seinerzeit noch in Villingen in badische Güterwagen umgeladen. Selbst für das Feierabendbier der Bahnbediensteten soll es getrennte Lokalitäten gegeben haben.

Als Anekdote soll nicht unerwähnt bleiben, dass das Villinger Personal bei der Versorgung mit Lokomotivkohle beim Aufenthalt in Rottweil nicht immer mit der besten Qualität derselben bedacht wurde. Dies soll gelegentlich bei der Heimfahrt ins Badische zu Problemen bei der Dampferzeugung geführt haben. Wer hätte dereinst gedacht, dass die obere Neckartalbahn zwischen Schwenningen und Villingen von einer „internationalen“ Bahn zur innerstädtischen Verbindung werden würde.