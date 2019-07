von Roland Dürrhammer

„Alles was laufen kann wird eingespannt, um zu bewirten“, sagt Rotarier Tobias Kühn, Leiter des städtischen Forstamtes. Am Sonntag, 7. Juli, heißt es von 11 bis 17 Uhr für 25 Helfer zugunsten der Feldner Mühle einen möglichst hohen Betrag zu erwirtschaften. Routiniert laufen die Vorbereitungen, weil man schon vier Mal für den guten Zweck tätig war.

Villingen-Schwennnigen Die Feldner Mühle: Eine bewegte Geschichte Das könnte Sie auch interessieren

„Geschnetzeltes mit Spätzle und ein vegetarisches Überraschungsessen wird in der Küche der Klinik Limberger vorbereitet und von Klinikchef Joachim Limberger, auch Rotarier, zur Feldner Mühle gebracht“, schildert Rotarierin Katharina Hirt die Vorbereitungen in diesem Bereich. Auch für Kuchen und Kaffee ist gesorgt. Ein Mann, eine Gitarre und ein Mikro, mehr braucht es nicht für die Unterhaltung. So sieht es Walter Scheuble aus Aasen, besser bekannt auch als „De Barde vu de Baar„. Er spielt Schlager- und Allerweltsmusik sowie eigene Mundarttexte im Baaremer Dialekt.

Sorgenvoller Blick Richtung Sommer

Wegen der angespannten finanziellen Situation der Feldner Mühle sind gerade die Vereinsbewirtungen eine große Hilfe, wie Kathrin Mäder von der Feldner Mühle sagt. Sie hofft auf weitere Unterstützung für die Freizeiteinrichtung für Menschen mit Behinderung durch Vereine. „Der gesamte August ist noch frei“, sagt Mäder etwas sorgenvoll Richtung Sommerferien blickend. Über die freien Termine können sich Vereine auf der Homepage www.feldner-muehle.de informieren.