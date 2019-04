Eine etwas andere Farbenpracht leuchtet dem gemeinen Fußgänger derzeit in der Villinger Fußgängerzone entgegen. Wo im vergangenen Jahr noch rosa-weiße Blüten den Frühling im Städtle ankündigten, säumen in diesem Jahr rot-weiße Warnbarken den Brunnen in der Rietstraße.

Die Villinger Rietstraße: aufgenommen am 23. März 2018 | Bild: Miriam Uhrig

Die Villinger Rietstraße: aufgenommen am 8. April 2019 | Bild: Trippl, Norbert

Die gute Nachricht jedoch – die Blütenpracht wird wieder kommen. Wenn die Sanierung der Rietstraße beendet ist. Oder besser, im Jahr darauf.

Denn an der Nordseite der Rietstraße (also vom Bickentor blickend auf der rechten Seite) werden im Verlauf der Sanierungsarbeiten acht neue Bäume gepflanzt, sagt Madlen Falke von der Stadt. Vier davon werden wieder an den beiden Brunnen gepflanzt. Der Rest auf der Strecke dazwischen und davor.

An der Nordseite werden die Bäume bewusst gepflanzt, damit sie ausreichend Sonnenstrahlen abbekommen, so Falke. Gepflanzt werden Hainbuchen Frans Fontaine (Carpinus betulus) mit einer Höhe von rund vier bis fünf Metern und einem Stammdurchmesser von rund acht Zentimetern.

Außerdem werden auch insgesamt zehn neue Bänke installiert. Die werden dann auf beiden Seiten der Rietstraße zu finden sein. Und den gemeinen Fußgänger dazu einladen, sich an der neuen Blütenpracht zu erfreuen.