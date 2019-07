von Roland Dürrhammer

In Bars, Festzelten, Hallen oder bei Open-Air-Veranstaltungen rocken seit zehn Jahren die Rolling Bones, eine Rock-Coverband aus Villingen-Schwenningen. Gecovert werden Rockklassiker ab den 60er-Jahren bis zu heutigen aktuellen Hits. Klingende Interpreten wie Fleetwood Mac, die Scorpions, Mike Oldfield, Robert Palmer, Deep Purple und viele andere findet man im Repertoire der Band. Und nicht zu vergessen die Rolling Stones – eine gewisse Namensähnlichkeit ist schließlich nicht zu leugnen. Das Zehnjährige wurde am 13. Juli in Pfaffenweiler kräftig gefeiert.

Spaß an der Rockmusik

Begonnen hat alles mit dem ersten Konzert an einem Freitag, nämlich dem 13. November 2009 im Gasthaus „Rössle“ in Pfaffenweiler. Nicht die wirtschaftlichen Interessen sind es, die die Musiker antreibt, sondern der Spaß an der Rockmusik. Es wird mehr in Instrumente und Technik investiert als eingenommen.

Die Sängerin

Seit fünf Jahren ist Andrea Kayßer Leadsängerin bei den Rolling Bones. Stimmgewaltig, rockig, kaum zu bremsen und wenn sie loslegt, gibt es kein Halten beim Publikum. Als „Rockröhre mit 4000 Watt im Rücken“ bezeichnet sie Bandkollege Martin Straßacker. Als Heimleiterin in einem Altenheim in der Schweiz schlägt Kayßer eher die ruhigen Töne an.

Der Gitarrist

Die Gibson-Gitarre weiß genau, was Martin Straßacker will, wenn er in die Seiten greift. Und das hört man, vor allem wenn der sonst eher ruhige und gelassene Polizeihauptmeister und Ortsvorsteher von Pfaffenweiler bei seinen Soli zur Hochform aufläuft. Straßacker ist von Anfang an bei den Rolling Bones mit dabei.

Der Mann am Bass

Genauso wie Ulrich Holger, der als Bassist zusammen mit dem Drummer für das rhythmische Fundament sowie für das richtige Timing sorgt. Im normalen Leben ist er Elektronikentwickler und seine Erfahrungen sind auch für die Band nützlich.

Schlagzeug gibt den Takt an

Am Schlagzeug sitzt Drummer Helmut Scherle, der wie Kayßer vor fünf Jahren zur Band stieß. Nicht nur den Takt angeben ist seine Aufgabe, sondern auch beim Gesang kann er glänzen. Sitzt er nicht am Schlagzeug, ist er Produktmanager im Maschinenbau.

Zwei Männer an der Gitarre

Der zweite Gitarrist ist Claus Decker, seit Januar 2018 jüngstes Mitglied der Rolling Bones, aber mit viel Erfahrung am Instrument und im Gesang. Nicht nur bei den Rolling Bones, sondern auch bei Stormy Friday rockt er, bis die Fetzen fliegen – und das als Lehrer an der St.-Ursula-Schule.

Der Mann im Hintergrund

Einer fehlt noch, und der befindet sich meistens im Hintergrund und sorgt dafür, dass sich Musik, Gesang und Licht in Einklang befinden: Dirk Gremminger, auch von Anfang an mit dabei, ist der Licht- und Tontechniker. Er steht für die Soundqualität und auch beruflich ist er im Qualitätsmanagement tätig.

Proben und Auftritte

Rund 50 Quadratmeter misst der Proberaum im Untergeschoss des ehemaligen Spritzguss-Burger-Areals in Villingen, in dem die Band einmal die Woche probt, damit bei den fünf bis zehn Auftritten im Jahr alles klappt. Bekannt sind sie bereits weit über die Region hinaus. Zu hören ist die Band beispielsweise am Mittwoch, 2. Oktober, in der Gaststätte „Wildpark“ in VS-Schwenningen.