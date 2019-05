Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Rohr beschädigt: Wasserfontäne ergießt sich in der Rietstraße - Mit Video!

Bei den aktuell laufenden Bauarbeiten in der Villinger Rietstraße hat ein Bagger ein Wasserrohr beschädigt und so sprudelte eine riesige Fontäne in der Baugrube.