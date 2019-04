von Roland Dürrhammer

„Was 2013 mit der Projektidee begann, einen Abend lang nur Balladen zu spielen, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte, die dieses Jahr in die fünfte Runde geht“, sagt Eric Dörr. Ruhige Nummern und Duette (RNuD) wurde das Projekt mit dem Rockclub betitelt – der Name hat für die neuesten Abende in der alten Saba-Kantine nach wie vor Bestand. „Nur die Songs kommen nicht mehr so ruhig daher, sondern wurden auf Wunsch der Musiker und des Publikums etwas rockiger“, sagt Carsten Dörr.

Ganz neue Nummern

Er garantiert, dass die Nummern dabei sein werden, die mancher noch nie gehört hat. „Wir haben dieses Mal das Programm nach den Wünschen unserer Musiker zusammengestellt“, so Carsten Dörr. Der Charity-Gedanke ist von Beginn an eine Herzenssache der Musiker, die den Erlös aus den Konzerten wieder regional für gute Zwecke spenden werden. Besonders freut es das Projektteam und die Inhaber des Technologie- und Innovationspark VS, Wolfram und Julia Richter, dass das Konzert wie 2017 in der alten Saba-Kantine stattfindet.

Vorverkauf in beiden großen Stadtbezirken

Neu in diesem Jahr ist, dass der Kartenvorverkauf nicht nur in Villingen bei Morys Hofbuchhandlung stattfindet, sondern auch bei Kachelofenbau VS-Albiker in Schwenningen. „Der Abend ist ein lupenreines VS-Projekt und wir haben immer sehr viel Gäste aus Schwenningen“, so Carsten Dörr. Geändert haben sich auch die Spieltermine, die in den vergangenen Jahren immer im Spätherbst stattfanden. „Dieses Jahr spielen wir zum ersten Mal im Mai und sind gespannt, wie sich das auf die Besucherzahlen auswirken wird“, sagt Eric Dörr.

2017 satte 16 000 Euro gespendet

Unter dem Motto „Deutsch-Rock und Klassiker“ erspielten die „RNuDs“ 2017 mit Hilfe der Gäste, Helfer und Sponsoren die bisherige Rekord-Spendensumme von 16 000 Euro. Diese gingen zu gleichen Teilen an die Aktion Sternenkinder der Hebammen im Klinikum, an die Opfer des Brandes an der Gerberstraße, an die „Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar-Kreis“ und die Fachstelle Sucht für die mobile Jugendarbeit.

Das Motto der 14 Musiker und Sänger für 2019 heißt „Musik aus Filmen und Europa“ und die Spendenempfänger werden traditionell erst an den jeweiligen Konzertabenden bekanntgegeben.