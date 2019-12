Der Roboter übernimmt im Hotel Empfangsfunktionen und gibt Auskunft und Hilfestellung darüber, wo welche Seminare im Hotel stattfinden, sich Räumlichkeiten wie Sauna, Bibliothek und Game-Corner befinden und welche Wanderungen und Veranstaltungen angeboten werden. Paul, so wird berichtet, fand zahlreiche Zuhörer.

Die Initiative für diesen Einsatz kam vom „Verein der Freunde und Förderer des Hotels Parasol“ in Bad Dürrheim. Auf Initiative des Vorsitzenden Günter Tarlatt ist der Verein Partner des Projekts „AuRoRa“. Gemeinsam mit dem Forschungszentrum für Informatik in Karlsruhe, der Charité-Universitätsmedizin in Berlin und anderen Partnern wird erforscht, wie Zusammenarbeit von Menschen mit Servicerobotern zukünftig aussehen kann. Dieses Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt.

Hintergrund für das Engagement: Der Verein wird in Bad Dürrheim ein komplett barrierefreies Hotel bauen und dabei neueste Technologie zur Unterstützung einsetzen. Der Betrieb des Hotels ist als Inklusionsunternehmen vorgesehen.