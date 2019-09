Wenn Michael Ruck vom Schuhhaus Kammerer in sein Schaufenster blickt, in dem eigentlich die Kinderschuhe stehen, kann er nur genervt den Kopf schütteln. „Eigentlich sollten wir jetzt mit neuen Winterschuhen dekorieren.“ Doch das Schaufenster ist leer geräumt.

Genau unterhalb der Auslagenfläche verlaufen die Hausanschlüsse, die eigentlich im Zuge der Rietstraßensanierung erneuert werden sollten. Das Erdreich ist aufgegraben, theoretisch ist alles bereit. Seit Freitag vergangener Woche wartet der Geschäftsmann aus der Rietstraße darauf, dass die Anschlüsse verlegt werden. Was bisher geschehen ist: nichts.

Hinzu kommt, dass bei den Grabungsarbeiten die Gasleitung aus Versehen angebohrt wurde und somit defekt ist. „Wir haben zum Glück im zweiten Stock noch einen Elektroboiler.“ Trotz mehrfacher Reklamation bei den Stadtwerken Villingen GmbH (SVS) kümmere sich dort seit Tagen niemand um das Problem, ärgert er sich. Und so lange die Leitungen nicht verlegt sind, kann auch das Loch im Erdreich nicht verschlossen werden. Mit den Bauarbeiten vor seiner Haustür hat Michael Ruck ansonsten kein Problem: „Auf die Baufirma lasse ich nichts kommen, die Leute machen einen tollen Job. Aber an Elektro und Gas hakt es.“

Ein paar Häuser weiter macht Bernd Scheller vom Modehaus City‘s Fashion gerade dieselbe Erfahrung. Auch er musste eines seiner Schaufenster räumen, weil darunter die Gasleitung verläuft; auch er wartet seit Tagen darauf, dass etwas geschieht. „Es waren -zig Leute von der SVS da, die sich das angeschaut haben, aber passiert ist bisher nichts.“

Bernd Scheller vom Modehaus City‘s Fashion. | Bild: Nathalie Göbel

Auch er ist voll des Lobes über die Baufirma. „Ich bin sehr glücklich, dass die Straße endlich neu gemacht wird.“ Er habe während der Bauzeit mit größeren Umsatzeinbußen gerechnet. „So schlimm wie befürchtet war es zum Glück nicht. Nur die beiden vergangenen Wochen, die waren schon hart.“

Auf Nachfrage des SÜDKURIER teilt die Pressesprecherin der SVS, Susanna Schmidt mit: „Die SVS ist in der Rietstraße in keinem Verzug, unsere Teams arbeiten mit dem Tiefbauunternehmen Hand in Hand, so dass alle Arbeiten voll im Zeitplan liegen.“ Der zuständige Baubeauftragte der SVS sei mehrfach vor Ort gewesen und habe die weitere Vorgehensweise direkt und persönlich mit den besagten Ladeninhabern besprochen und abgestimmt. Bei den beiden Baumaßnahmen, so Schmidt weiter, handle es sich um die Neuverlegung der durch ein Baugerät beschädigten Leitung und um die Neuverlegung des Gas-Hausanschlusses. Das seien „äußerst umfangreiche Arbeiten, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen“. „Das wurde den Ladenbetreibern mitgeteilt“, so Schmidt.

Für Patrick Weigert vom Café Rose kamen die Arbeiten vor seiner Türe zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Seit mehr als einer Woche kann er nicht mehr draußen bewirten, wo bisher seine Terrasse war, ist nun die Straße aufgebaggert. „Bei dem tollen Wetter vergangene Woche und auch am Wochenende hätte es noch mal richtig gut laufen können.“

Hier könnten die Terrassenmöbel stehen: Patrick Weigert vom Café Rose kann momentan nur innen bewirten. | Bild: Nathalie Göbel

Sein Umsatz sei in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 um 60 Prozent zurückgegangen. „Und die Fixkosten laufen ja trotzdem weiter.“ Er freue sich auf die frisch sanierte Straße. „Aber ich bin auch froh, wenn die Bauarbeiten endlich vorbei sind.“ Er kritisiert, dass zu Beginn stets von 30 Meter-Abschnitten die Rede gewesen sei. „Ich weiß nicht, wo diese Abschnitte sein sollen. Es war doch von vorne bis hinten Baustelle.“

Das sei in der Tat etwas unglücklich kommuniziert worden, sagt Planer Martin Kuberczyk. Bei den genannten 30 Metern gehe es um die maximal für die Feuerwehr nicht erreichbare Strecke: Bei einem Löschangriff von beiden Seiten würden dadurch nicht mehr als 15 Meter zwischen den Fahrzeugen und dem Gebäude liegen. Einmal pro Woche finde zudem ein Gespräch mit einem Vertreter der Feuerwehr und der Baufirma statt, um zu prüfen, ob im Notfall alles reibungslos funktionieren würde.

In der Rietstraße rollen nach wie vor die Bagger. Im November soll die Sanierung abgeschlossen sein. | Bild: Nathalie Göbel

Wie sich schon seit Längerem abzeichnet, kann der Zeitplan eingehalten werden. „Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche, sollen alle Hausanschlüsse fertig sein“, sagt Martin Kuberczyk. Im Laufe des Novembers soll die Rietstraßensanierung dann abgeschlossen sein, pünktlich vor dem Advent und rechtzeitig, bevor die Christbäume aufgestellt werden. Zwischendurch habe es zwar durch die eine oder andere Überraschung unterhalb der Straßendecke eine Verzögerung gegeben, diese habe man aber längst wieder aufgeholt.

„In der Straße verlaufen sämtliche Erschließungsleitungen“, erklärt Kuberczyk. Wie so oft in sei nicht alles in Plänen verzeichnet. So fanden sich in der Rietstraße alte Leitungen, von deren Existenz man nicht wusste und die im Zuge der Kanalsanierung erst ausgebaut werden mussten. „Alles war aber immer noch im Rahmen dessen, was man in einer Altstadt erwartet.“