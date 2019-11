Der kürzliche Abschluss der Neugestaltung der Rietstraße nach zweijährigem Umbau begeistert die Einzelhändler in der Villinger Haupteinkaufsmeile. „Die Straße ist toll geworden“, freut sich nicht nur Tanja Broghammer vom gleichnamigen Modegeschäft. Das soll am 7. Dezember in einer offiziellen Freigabe der Straße gefeiert werden. Für Tanja Broghammer und ihre Kollegen ist aber auch klar, dass die Stadt nun mit diesem Pfund wuchern und die mit Millionenaufwand erneuerte Fußgängerzone beworben und gemanagt werden muss.

Die Forderung des Handels, der Gemeinderat möge bald ein „City-Management“ für die Innenstädte von Villingen-Schwenningen einrichten, kann sich auch Philipp Hilsenbek, der bei der IHK die regionale Standortpolitik bearbeitet, nur unterstreichen. „Es bedarf einer Institution, einer Frau oder eines Mannes, der die Vermarktung der Innenstädte übernimmt“, unterstreicht Hilsenbek.

Ziel: Mehr Kunden von auswärts

Für Einzelhändlerin Tanja Broghammer ist klar, dass es darum gehen muss, neue Kunden von auswärts ins Oberzentrum zu locken. Einige kommen jetzt schon von weit weg, berichtet sie. Sie habe Kunden, die aus dem Raum Stuttgart oder Freiburg nach Villingen anfahren, weil die City und die Geschäfte nicht völlig überlaufen sei wie in den Großstädten. Sie zeigte sich überzeugt, dass der Einzelhandel in der Rietstraße, der zwei Jahre lang unter der Großbaustelle in unterschiedlicher Intensität leiden musste, die zurückliegenden Verluste bald wieder ausgleichen könne. Sie berichtete, dass die Kundschaft bereits am letzten Wochenende einkaufshungrig in Scharen in die Rietstraße geströmt sei. Das bestätigte auch Adrian Müller, der in Villingen drei Modegeschäfte und eine Schneiderei betreibt. „Das Weihnachtsgeschäft zieht schon an“, hat er beobachtet. Müller reagiert darauf bereits mit Sonderaktionen und Überraschungen zum heutigen „Black Friday“.

Schlusspunkt nach 18 Jahren

Die Fertigstellung der Rietstraße, so rekapitulierte Susanne Orlowski von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt gestern bei einem Pressegespräch in der Rietstraße, sei der Schlusspunkt unter den Ausbau und die Sanierung der Villinger Fußgängerzone, die 2001 mit der Erweiterung um die Niedere Straße begonnen wurde.

Dank an die Macher

Um den Bürgern die frohe Botschaft von der gelungenen Aufwertung der Innenstadt näher zu bringen, findet am Samstag, 7. Dezember, eine Feier zur symbolischen Freigabe der Straße statt. Gefeiert wird zwischen Stadtapotheke und Riettor. Baubürgermeister Bührer soll um 14 Uhr offiziell ein Band durchschneiden. Anschließend wird mit allen Beteiligten dieser allseits gelobten Straßensanierung sowie den Bürger gefeiert, so Orlowski, um den Anliegern für ihre Geduld zu danken und den Planern und Straßenbauern Wertschätzung für ihre gute Arbeit entgegenzubringen.

Mit dabei sein werden Vertreter der Baufirma Schöppler, deren Arbeit und Kooperation mit den Nachbarn von allen Seiten gelobt wurde. Mit dabei sind auch die Stadtwerke, die die Leitungen für Strom, Wasser und Gas verlegten und in der Rietstraße eine höchst anspruchsvolle Aufgabe zu meistern hatten. „Wir werden zeigen, was wir gemacht haben“, kündigte Geschäftsführer Ulrich Köngeter an. Zwei Pavillons werden aufgebaut und Punsch verkauft. Mit dabei ist auch das Planungsbüro K 3 von Martin Kuberzcyk und das Büro Isemann, dass die Bauleitung inne hatte. Die Stadtharmonie Villingen sorgt bis 16.30 Uhr für musikalische Unterhaltung.

Großes Frühlingsfest

Eine große Feier zur Fertigstellung der Fußgängerzone ist dann im Frühjahr, vermutlich am 4. April mit einem Frühjahrsfest, auf dem Marktplatz vorgesehen.