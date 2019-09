von Redaktion

Ein Ende ist in Sicht: für die Händler und die Bürger gleichermaßen, die sich nun monatelang über Irrwege durch die Rietstraße bewegen mussten. Im November sollen die Arbeiten, die bisher im Plan liegen, beendet werden. Und das soll gefeiert werden. Nach dem ersten, bereits erfolgreich durchgeführten Baustellenfest von IHK, Stadt und Gewerbeverband im August soll nun auch ein Abschlussfest geplant werden, das geht aus einer Pressemitteilung der IHK hervor.

Denn: „Das Baustellenfest anlässlich der Sanierung der Villinger Rietstraße ließ die Händler näher zusammenrücken“, so lautet das einstimmige Fazit der Beteiligten. Ob Schnitzeljagd für Kinder oder Food-Trucks für die Masse, für jeden war etwas geboten. „Der Ansturm war enorm“, berichtete Simone Mader, Inhaberin des Heimathafens.

Und damit das auch beim nächsten Fest wieder der Fall ist, lädt die IHK Händler und Bürger gleichermaßen am Dienstag, 1. Oktober, von 19 bis 21 Uhr ein, sich mit Ideen und an der Organisation für die Einweihung der neuen Rietstraße zu beteiligen. Anmeldung nimmt IHK-Handelsreferentin Lena Häsler per E-Mail: haesler@vs.ihk.de entgegen.