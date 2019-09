von Rüdiger Fein

Villingen-Schwenningen – Im Gewerbegebiet Auf Herdenen wurde gestern Richtfest für ein neues IT-Systemhaus gefeiert, das ab März 2019 Arbeitsplätze für 70 Mitarbeiter bieten soll.

Er wolle als erstes „ein dickes Ausrufezeichen hinter dem Namen der SWR GmbH aus Villingen setzen“, lobte Oberbürgermeister Jürgen Roth die rasante Geschwindigkeit, in der der neue, dreigeschossige Bau hochgezogen wurde. Erst vor sechs Monaten habe man begonnen, und als Einzugstermin sei bereits der März 2020 vorgesehen.

Ganze sechs Monate hat es gedauert, bis Handwerker und Bauherren gestern Richtfest feiern konnten. Bilder: Rüdiger Fein

In Auftrag gegeben wurde der Neubau vom IT-Dienstleister Bechtle Bodensee, der das gesamte Gebäude für die ersten zehn Jahre gemietet hat und einen Teil der aufs modernste ausgestatteten IT-Arbeitsplätze an die ebenfalls zum Bechtle-Konzern gehörende Modus Consult abgibt. In dem dreistöckigen Flachbau mit Dachterrasse sollen künftig die bisher in Villingen auf zwei Standorte verteilten etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Mit kurzen Wegen soll künftig die Kommunikation der unterschiedlichen Einheiten gefördert werden, erklärt Martin Seeger, Geschäftsführer von Bechtle Bodensee. Es gebe am jetzt neuen Standort in VS noch Reserven für weiteres Wachstum. „Wir pflegen intensive Verbindungen in die jeweilige Region, in der wir tätig sind“, erklärt der Geschäftsführer. Man sehe in der Region noch sehr viel Potential. Dafür benötige man immer wieder neue Mitarbeiter „und diese sollen sich wohlfühlen bei Bechtle“. Dazu gehöre ein angenehmes und hochmodernes Arbeitsumfeld, das man mit diesem Neubau auch in Villingen-Schwenningen schaffen werde. Kreativräume sollen nicht nur eine angenehme Umgebung schaffen, sondern auch flexible und mobile Arbeitsmethoden ermöglichen.

Martin Seeger, Geschäftsführer der Bechtle Bodensee: „Wir pflegen gerne Kontakte zu unserem Umfeld“