Nach dem spektakulären Abschlepp-Manöver der Villinger Feuerwehr, die am Sonntag den Rettungshubschrauber Christoph 11 aus der Wiese bei der Tonhalle ziehen musste, antwortete am Montag die DRF Luftrettung auf Fragen des SÜDKURIER.

Christoph 11 sei am Samstag als schneller Notarztzubringer zu einem Einsatz nach Villingen alarmiert gewesen, so eine Sprecherin. Nach der Landung auf dem ehemaligen Tonhallenplatz habe der Pilot einen Defekt am Hubschrauber festgestellt. Es sei also weder eine Not- noch eine Sicherheitslandung erfolgt, wie vielfach im Internet spekuliert wird.

Eine Verzögerung der Versorgung entstand nicht

An Bord waren der Pilot, eine Notärztin sowie ein Notfallsanitäter. Der Patient sei, so die DRF-Sprecherin weiter, "wie vorgesehen von der Notärztin versorgt worden, eine Verzögerung entstand hierbei nicht".

Der Hubschrauber sei am Sonntag abgeholt und in die Werft der DRF Luftrettung gebracht worden. Der Einsatzbetrieb werde derzeit mit einem Ersatzhubschrauber sicher gestellt. Details über die Art des Schadens sowie zur Dauer der Reparatur konnten am Montag noch keine bekannt gegeben werden.

Für die Villinger Feuerwehr bedeutete die Lage mit dem fluguntauglichen Heli einen der speziellsten Einsätze der vergangenen Jahre. Die Feuerwehr bewachte das Fluggerät in der Nacht zu Sonntag, um Vandalismus und anderen Umtrieben an dem drei Tonnen schweren Helikopter vorzubeugen. Am Sonntagmittag wurde der Heli dann mit einer Winde aus der Wiese an der Tonhalle gezogen. Mit abmontierten Rotorblättern wurde er auf einem Tieflader in eine Spezialwerkstatt abgefahren.

Der Rettungshubschrauber Christoph 11 ist am Schwarzwald-Baar-Klinikum in einem eigens gebauten Hangar stationiert. Im weit verzweigten Gebiet um Villingen-Schwenningen bringt der Heli oft extrem schnell einen Arzt zu Menschen in Not. Diese Blitz-Einsätze mit Arzt an Bord werden immer wieder wichtiger. Nicht immer wird der Hubschrauber zum Verletztentransport eingesetzt.

