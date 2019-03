von Jörg-Dieter Klatt

Mit Schrecken erinnern sich noch viele Tannheimer an die Überschwemmungskatastrophe aus dem Jahr 1975. Seinerzeit wälzte sich binnen Minuten eine Wasserwand durch den malerischen Ort, riss einen Menschen in den Tod und hinterließ eine Schneise der Verwüstung.

Die Zeitungen schrieben seinerzeit, dass der Wolfsbach zum reißenden Flusslauf wurde. Wer heute den Wolfsbach sieht, wie seine Wasser malerisch am Fuße des Ortes in Richtung Südost gurgeln, kann sich kaum vorstellen, was seinerzeit geschah.

Der kanalisierte Bachlauf bot den Wassermassen kaum Hindernis und so gewannen diese eine zerstörerische Geschwindigkeit. Damit dies nicht noch einmal passiert, soll nun im kommenden Jahr eine umfangreiche Renaturierung des Bachlaufs erfolgen.

Verbreiterung des Bachlaufes

Vor vielen Jahren wurde eine künstliche Begradigung des Bachlaufs hergestellt, die außerdem Sohlschalen aus Beton oder sogar eine komplette Auspflasterung der Bachsohle mit sich brachte. Diese Maßnahmen erweisen sich heute als naturfern und ökologisch fragwürdig.

Die europäischen Wasserrahmenrichtlinien greifen nun hier mit einschneidenden Änderungsmaßnahmen. Auf insgesamt 1200 Metern Länge soll der Wolfsbach vom Bereich der Talmühle bis auf die Höhe der Fußgängerbrücke an der Hundswiese renaturiert werden. Geplant ist weiterhin, dass auch die beiden Zuläufe Langmoosbach (230 Meter) und Rauhtobelbach (110 Meter) ebenfalls ein breiteres Bachbett erhalten sollen.

Martin Kuberczyk vom Büro K3 Landschaftsarchitektur stellte anhand einiger Bildfolien die geplanten Maßnahmen vor. Rund 15 Hektar Fläche rechts und links der Bachläufe werden von den Maßnahmen betroffen sein. Dieser Flächenbedarf zeigt deutlich, dass diese Maßnahme auch hohe Kosten verursacht. Der Gewinn für Natur und Mensch dürfte allerdings die einzusetzenden Geldmittel allemal wert sein. So können zum einen künftig Amphibien und Fische deutlich weiter bachaufwärts wandern können und die spezifische Pflanzenwelt bekommt einen breiteren Platz entlang den Bachgestaden.

"Die Gewässer sollen für den Mensch besser erlebbar sein!", so Martin Kuberczyk. Bei Hochwasserereignissen haben die Wassermassen deutlich mehr Platz im neu geschaffenen Bachbett, das nun mäandrierend durch das Wolfsbachtal gestaltet wird. Die Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit wird die Gewalt des Wassers bei Anfall großer Wassermengen deutlich verringern. Für die Renaturierungsmaßnahmen sind im städtischen Haushalt 400 000 Euro eingestellt.

Feuerwehr braucht Wasser

Ortschaftsrat Bernd Hafner wies in seiner Eigenschaft als Mitglied der Feuerwehr darauf hin, dass entlang des Bachlaufes Maßnahmen erhalten werden müssen, die im Falle eines Feuerwehreinsatzes eine rasche Wasserentnahme ermöglichen. Das derzeitige Wehr soll den Sanierungsmaßnahmen geopfert werden, sodass mobile Spundwände inklusive der notwendigen Steckprofile vorgehalten werden sollen.

In diesem Zusammenhang wies Ortsvorsteherin Anka Keller darauf hin, dass das Tannheimer Freibad als Wasserreservoir dienen kann und deshalb schon erhalten bleiben muss. Auch das Kneipp-Wassertretbecken wird in die Sanierung mit einbezogen, sodass an dieser Stelle die ganzheitliche Gestaltung der Bachläufe deutlich wahrnehmbar sein wird. Die Räte beauftragten Amtsleiter Franz-Josef Holzmüller einstimmig die weiteren Planungsschritte zu veranlassen.