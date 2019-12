Richtig in die Vollen gehen und Geld ausgeben, das ist die Politik von Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU) im nächsten Jahr und auch in den Folgejahren. Dies wurde gestern in seiner Haushaltsrede deutlich, bei der er die Schwerpunkte seiner Finanzplanung für 2020 skizzierte.

Dabei ging der OB nur ganz nebenbei darauf ein, wie er seine Programme finanzieren will: Mit einer beispiellosen Verschuldung der Stadt. Ganz klare Ansage dagegen bei der Kindergarten-Finanzierung: Hier will das Stadtoberhaupt die Eltengebühren in den nächsten Jahren deutlich erhöhen.

