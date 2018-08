von Hans-Jürgen Götz

Egal, wen man von den Hobby-Gärtnern fragt, alle sagen das gleiche: "Soviel Obst und Gemüse konnten wir schon lange nicht mehr ernten." Ob im idyllischen Warenbachtal oder in den Schrebergärten am Friedengrund oder in der Loretto-Anlage, dieses Jahr gab es überall Rekord-Ernten. Auf die Frage woran das liegt kommt meistens die Antwort „am langen und heißen Sommer“.

Die Friedengrund-Schrebergärten aus der Vogelperspektive.

Sigrid Gurok ist Wirtin in der Loretto-Schrebergarten-Anlage und pflegt dort auch ihren eigenen Garten. Ihrer Meinung nach könnte es auch daran liegen, dass es dieses Jahr ausnahmsweise nicht das typische „Eisheiligen-Wetter“ gegeben hat. Somit konnte die Natur auch bei uns viel früher aufblühen und das Wachstum wurde nicht durch einen späten Kälteeinbruch gestört.

Auch sie hat bereits reichlich ernten können, vor allem Äpfel und Zwetschgen in rauen Mengen. Allerdings sind diese in diesem Jahr nicht ganz so saftig wie gewohnt, da es insgesamt auch viel weniger Wasser gegeben hat.

Äpfel ohne Ende: Wo der Apfelbaum anfängt und die Deko aufhört, ist im Garten von Siegrid Gurok in der Loretto-Anlage kaum auszumachen. Bilder: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Hier sind die Schrebergärtner gegenüber den Landwirten aber immer noch im Vorteil. Sie bewirtschaften nur kleine Parzellen mit vielen Schatten spendenden Bäumen und Büschen in Mischbepflanzung. Und vor allem können sie das Regenwasser von ihren Dächern sammeln und in vielen großen Fässern und Tonnen speichern. Karl Welte kann im Warenbachtal fast 1000 Liter Regenwasser speichern. Das hat ihm dieses Jahr dann auch gerade so gereicht, sodass er kein zusätzliches Leitungswasser entnehmen musste.

Karl Welte, hier an der Bohnen-Staude, hat seinen Warenbach-Schrebergarten schon seit über 40 Jahren. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch Familie Kraus, im Warenbachtal hat es so versucht. "Aber hie und da", sagt Willi Kraus, "mussten wir dann doch manchmal mit zusätzlichem Leitungswasser gießen, wenn es gar zu lange einfach nicht mehr geregnet hat". Aber wenn man sich um seinen Garten kümmert und regelmäßig in kleinen Mengen Nachwässern kann, dann kommt man gut über die Runden. „Uns ist auch wichtig, dass wir biologischen Anbau betreiben können“, so Willi Kraus. Verschiedene Obst- und Gemüsesorten die gut zusammen passen und eine jährliche Wechselwirtschaft ermöglichen gute Erträge und viel Freude am Garten. „Wir düngen auch mit Edelkompost aus dem Angebot der Stadtgärtnerei und sind praktisch ganzjährig Eigenversorger“, sagt er stolz und präsentiert die Ernte dieser Woche.

Willi Kraus legt, wie alle Schrebergärtner, viel Wert auf biologischen Anbau. Er betreibt bewußt auch eine Vier-Felder-Wechselwirtschaft. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Es gibt bei ihm und in den anderen Schrebergärtnern praktisch alles, von den Kartoffeln über alle Sorten von Salat, Tomaten, Gurken, Mohrrüben, Zwiebeln, Zucchini und so weiter. Und beim Obst reicht das Angebot von Erdbeeren über Äpfel, Zwetschgen und diverse Beeren-Sorten.

Elvira Gerdt mit der heutigen Ernte im Friedengrund-Schrebergarten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Valeri Gerdt beim Gießen seiner Kürbisse in der Anlage im Friedengrund. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Loretto-Schrebergärten: Hans Bauer und Sieglinde Grohmaier an ihrem Sommerflieder (Budleia) | Bild: Hans-Juergen Goetz

Franz Braunstein im Schrebergarten am Warenbach mit einem seiner riesen Kürbisse. | Bild: Hans-Juergen Goetz

