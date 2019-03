von Rüdiger Fein

Die Glonkis hatten es angekündigt: Das Bühenprogramm am Glonki-Obed sollte in Teilen anders als in den Vorjahren und auch gestraffter ablaufen. Und diesem Anspruch wurden die Glonkis mit ihrer Deutschlandtour auch gerecht.

Das Männerballett als Thüringer Gartenzwerge. | Bild: Rüdiger Fein

Zuvor hatte Glonkivatter Günther Reichenberger die angenehme Aufgabe, zwei verdiente Mitglieder mit dem roten Verdienstorden zu ehren. Carmen Tadday hat sich in vielen Jahren um die kleinen Trommler gekümmert und sich so um den Verein verdient gemacht; Claus Boie kennt man als langjähriges Mitglied des Regie-Teams.

Der Spielmannszug fühlte sich sichtlich wohl auf der Hamburger Reeperbahn. | Bild: Rüdiger Fein

Zudem durfte Oberbürgermeister Jürgen Roth eine Narrenkappe in Empfang nehmen: Glonkivatter Reichenberger persönlich setzte dem Schultes die Kappe auf und warnte gleichzeitig, dass man die auch ganz schnell wieder aberkannt bekommen könne.

Natürlich wird auf der Bühne der Neuen Tonhalle auch getrommelt. | Bild: Rüdiger Fein

Glonkinchen und Satire

Dann fuhr der etwas altertümliche Bus laut knatternd vor – die Deutschlandtour konnte beginnen. Was die Zuschauer in der nicht ganz voll besetzten Tonhalle erleben durften, war ein bunter Mix aus Tanz, Musik, Glonkinchen und satirischen Sprechbeiträgen.

Kevin Hirt als Busfahrer, Dagmar Kuold als Alte Jungfere, Markus Schabach als Hexe, Michael Walther als Glonki, Tino Mahler als Trommler führten durch den Abend. | Bild: Rüdiger Fein

Als Reisegäste und Moderatoren sorgten Tino Mahler, Kevin Hirt, Daniel Oberle, Dagmar Kuold, Michael Walther, Markus Schabach und Karina Haus mit humorvollen Dialogen und manchmal auch mit witzig-schlüpfrigen Einwürfen dafür, dass das Publikum immer wusste, wo man sich gerade befand.

Die Glonkinchen fahren einen heißen Reifen auf der Bühne der Neuen Tonhalle. Das bunte Programm besticht durch Kurzweil und Authentizität der Akteure. | Bild: Rüdiger Fein

Von der Nordseeküste über den Thüringer Wald nach München zum Oktoberfest oder zur Hamburger Reeperbahn führte die Tour, das Programm war bunt gemischt, und immer sorgten die Tanz- und Musikgruppen der Glonkis für das jeweils angesagte Feeling.

Auf dem Oktoberfest sorgen die Musiker des Fanfarenzugs für beste Stimmung. | Bild: Rüdiger Fein

Die Glonkinchen hatten im Norden fesche Matrosenanzüge an, das Männerballett trat in lustiger Gartenzwergmanier auf, und der Spielmannszug mit den Majoretten fühlte sich in dem der Hamburger Vergnügungsmeile angepassten Outfit sichtlich wohl. Insbesondere Zugleiterin Karina Haug setzte hier überzeugend ein paar frivole Akzente.

Nicht ganz voll besetzt ist die Neue Tonhalle beim ersten Glonki-Obed, zu dem die Glonki Gilde am schmotzige Dunschtig eingeladen hatte. | Bild: Rüdiger Fein

Der dicke Mann zeigt’s allen

Zu einem Höhepunkt des Abends geriet wie in jedem Jahr der Auftritt des dicken Mannes. Nenad Grzan bescheinigte dem neuen Oberbürgermeister gleich einmal, dass er noch Welpenschutz genieße, und hatte damit die Lacher schon auf seiner Seite.

Das Dreiergespann Günther Reichenberger, Frank Zimmermann und Arwed Dammert begrüßt die Gäste des Glonki Obed. | Bild: Rüdiger Fein

Aber auch sonst nahm der dicke Mann kein Blatt vor den Mund. Ob es um den Rentner an der Kasse im Edeka ging oder um den Job des Pressesprechers für das Büro des Oberbürgermeisters: „Man muss schon masochistisch veranlagt sein, um dort anzutreten“, meinte Nenad.

Spielmannszug und Majoretten in Hamburg. | Bild: Rüdiger Fein

Und natürlich dürfe der Schwenninger Hansel auch beim Villinger Fastnachtsumzug als letzter hinterherlaufen, so wie es in Schwenningen schon lange Brauch ist, verteidigte der dicke Mann die Villinger Umzugsordnung.

Viel Atmosphäre auf der Bühne. | Bild: Rüdiger Fein

Einen musikalischen Schlusspunkt unter das von Musik und Tanz geprägte Programm setzten dann Patrick Beikirch und Manuel Gross als Brigachklampfen, die einmal mehr die Losung ausgaben: „Es isch egal, wo du bisch, die Hauptsach’ isch, du machsch Fasnet!“

Hamburger Reeperbahn. | Bild: Rüdiger Fein

Schwarzwald-Baar Begeistert oder genervt von der Fasnet? Zwei Meinungen zum wichtigsten Fest des Jahres Das könnte Sie auch interessieren