Im Grunde ist es skandalös, wie die Stadtverwaltung manchmal mit dem Gemeinderat umgeht. Neulich 43 Tagesordnungspunkte in einer Sitzung, jetzt ein Antrag der Fraktion der Freien Wähler, der einfach ignoriert wird. Anderthalb Jahre wurde er nicht behandelt. Und als nachgefragt wird, teilt die Verwaltung mit: Wir sind überlastet. Und weil wir noch länger überlastet sein werden, werden wir das Thema auch noch länger nicht behandeln.

Mit Verlaub: Das ist reine Willkür. Leben wir jetzt in einer Bananenrepublik? In der Geschäftsordnung des Gemeinderats steht nirgends, dass Themen wegen reklamierter Überlastung der Verwaltung einfach ignoriert werden dürfen. Dort ist in Paragraph 13 klar festgelegt, dass Anträge einer Fraktion auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen sind.

Selbstverständlich kann man darüber streiten, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Tonhalle zu vergrößern. Doch das ist eine politische Frage. Hier geht es um eine Verfahrensfrage. Und da wäre es korrekt gewesen, wenn die Verwaltung zumindest das Gespräch mit der Fraktion gesucht hätte, um die Zeitfrage zu klären. Einfach das Papier entgegennehmen und dann zu den Akten zulegen, geht gar nicht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein