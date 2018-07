Am bislang heißesten Tag des Jahres sind sie rar: die Schattenplätze. Wohl dem, der da selbst für Abhilfe sorgen kann – beispielsweise mit einem zum Sonnenschirm umfunktionierten Regenschirm.

Bild: Greiner, Anja

Variante zwei der Top-Abkühl-Varianten ist das Wasser: Das Villinger Stadtbächle gleicht in diesen Tagen mitunter einer Hauptverkehrsstraße: Boote, Hunde und vor allem Kinder bahnen sich dort ihren Weg. So auch die zweijährige Andia Gegg mit ihrer Mama Helen.

Bild: Greiner, Anja

Neben Schatten und Schirm gibt es noch eine dritte Variante: Die Hitze einfach ignorieren. Father Rafael von der Abtei Sainte-Marie de Lagrasse im Süden Frankreichs, trägt trotz Temperaturen von über 30 Grad das traditionelle Mönch-Gewand. Beige ist es, weil es das Wandergewand ist. Gemeinsam mit seinen drei Schützlingen Amandine, Bertille und Ethienne ist Father Rafael am Dienstagmittag in Villingen angekommen. Der Startpunkt ihrer Wandertour. Ihr Ziel: In zwei Wochen wollen sie am Bodensee sein.

Bild: Greiner, Anja

