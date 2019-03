von Rüdiger Fein

Villingen-Schwenningen – Nach dem großen Interesse, dem Erfolg und dem Zuspruch, den Refugio nach der ersten Veranstaltung erfahren hat, soll es am Freitag, 22. März in der Seniorenresidenz am Kaiserring in Villingen eine Fortsetzung des Refugio-Forums geben. Der Verein Refugio Villingen-Schwenningen lädt ein zu diesem offenen Forum, in dem seelisch verletzte Kinder im Mittelpunkt stehen.

Los geht es um 15 Uhr mit einem Rückblick auf das Refugio Forum 2018. Astrid Sterzel, Geschäftsführerin des Vereins, informiert über Ergebnisse und Reaktionen. Im Anschluss an die zweistündige Veranstaltung – hier kommen sechs weitere Referenten zu Wort – wird es noch ausreichend Zeit für eine offene Diskussion geben. Die Veranstaltung wird gegen 18 Uhr beendet sein. Der Fokus soll diesmal auf der stationären Jugendhilfe sowie auf den Hilfesystemen der Jugendämter der Stadt und des Landkreises liegen.

Berichte aus der Praxis

Katrin Scheibenzuber ist Mitarbeiterin der Stationären Jugendhilfe und wird mit einem Erfahrungsbericht über ihre Arbeit das Thema eröffnen. Über Ambulante Unterstützungsangebote berichten Veronika Herz und Manfred Kienwald, die beide Mitarbeiter von Refugio sind. Über die Möglichkeiten und Grenzen der Hilfen, die die Jugendämter der Stadt leisten können, werden Konstanze Messner und Ariane Depken sprechen und Cornelia Raible-Mayer informiert zum gleichen Thema aus Sicht des Landratsamtes. Als Veranstaltungsort hat man erneut die Seniorenresidenz am Kaiserring gewählt.

Das Forum ist grundsätzlich offen für alle Besucher, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, sagt Astrid Sterzel. "Das Wohl von Kindern und Jugendlichen sollte höchste Priorität genießen. Es ist jedoch traurige Realität, dass seelische Verletzungen bei den Jüngsten unserer Gesellschaft zunehmen, bis hin zu schweren psychischen Erkrankungen", so die Geschäftsführerin. Der Verein Refugio finanziert sich aus öffentlichen Zuschüssen, die aber bei weitem nicht ausreichen. Um die wertvollen Aufgaben ausführen zu können, sei man auf Spenden angewiesen.