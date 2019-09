Nach bisherigen Ermittlungen und Angaben des 19-jährigen Geschädigten befand sich dieser am frühen Sonntagmorgen hinter dem Schwenninger Bahnhofsgelände im Neckarpark, zu Fuß auf dem Weg in Richtung BSV-Parkplatz in der Dürrheimer Straße, als er von zwei jungen Männern angesprochen und um Feuer gebeten wurde. Nachdem der 19-Jährige Feuer gereicht hatte, ging er weiter in Richtung ehemaligem Landesgartenschau-Gelände. Hierbei bemerkte der 19-Jährige, dass ihm die beiden jungen Männer folgten.

Kurz darauf zog einer der beiden etwa 20-Jährigen eine echt aussehende Schusswaffe, drohten mit dieser und zwangen den 19-Jährigen zur Herausgabe des mitgeführten Handys und Bargeld. Mit dem erbeuteten Smartphone I-Phone 7 und Bargeld von etwa 50 Euro entfernten sich die beiden Täter in Richtung „Möglingshöhe“ beziehungsweise Richtung Innenstadt. Eine polizeiliche Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Nach Beschreibung des 19-Jährigen handelt es sich bei den Tätern um zwei junge Männer mit schwarzen Haaren, etwa 20 Jahre alt, einer davon eher etwas jünger, und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß. Beide trugen zur Tatzeit dunkle, vermutlich schwarz Kapuzenjacken und dunkle Basecaps. Beide sprachen akzentfrei deutsch. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 07721/6010).