Villingen-Schwenningen vor 6 Stunden

Rätselraten über die Zukunft des Kasernengeländes

Dort am Oberen Brühl soll in Villingen ein Teil der Verwaltung konzentriert werden. Doch nicht einmal alle Stadträte in Villingen-Schwenningen sind informiert. Drei Fraktionen fordern jetzt verlässliche Daten. Oberbürgermeister Roth plant Sondersitzung am 27. November.