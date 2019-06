Ein 37-jähriger Radfahrer ist am Samstagmittag an der Kreuzung der Tannheimer Straße mit der Kreisstraße in Pfaffenweiler mit einem Auto zusammengeprallt. Der 37-Jährige wollte die Kreisstraße auf seiner Fahrt in Richtung Villingen queren und nahm dabei einem Opel die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Der Opel-Fahrer konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand ein Schaden von 2000 Euro. Der Schaden am Rennrad des 37-Jährigen wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt.