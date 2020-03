von sk

Zunächst hatte er einen 60-jährigen E-Bike.FAhrer überholt, wobei es zu einer Kollision mit dem Fahrradfahrer kam. Der 60-Jährige stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, die seine Einlieferung in eine Unfallklinik erforderten. Der 24-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern.

Mitfahrer kümmert‘s nicht

Die bei ihm mitfahrenden Personen, nach bisherigen Erkenntnissen zwei weitere junge Männer, kamen offensichtlich nicht auf die Idee, ihn zum Anhalten aufzufordern, schreibt die Polizei.

19-Jähriger wird fast angefahren

Ein 19-jähriger Fußgänger, der den Unfall mit dem Fahrradfahrer bemerkt hatte und die Unfallflüchtigen zum Anhalten bewegen wollte, musste sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, um nicht angefahren zu werden. Nachdem die Polizei zunächst erfolglos nach dem in einer Kreisgemeinde wohnhaften Tatverdächtigen fahndete, erschien dieser gegen 23.15 Uhr beim Polizeirevier Schwenningen, um seinerseits eine angebliche Unfallflucht anzuzeigen.

Führerschein beschlagnahmt

Die Beamten des Polizeireviers Schwenningen ließen sich allerdings nicht täuschen und stellten den Zusammenhang zu dem Vorfall vom späten Nachmittag fest. Die Bereitschafts-Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete an, den Führerschein des 24-Jährigen in Verwahrung zu nehmen. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil leitete gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ein.

Weitere Zeugen gesucht

Personen, die der Polizei weitere sachdienliche Hinweise zum Ablauf der geschilderten Verkehrsstraftaten oder zu den weiteren Beteiligten geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Telefon 0741/34 87 90, zu melden.