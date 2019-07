von sk

Der Quadfahrer war am 27. Juni vormittags auf der Landesstraße 181 bei Pfaffenweiler mit einem Auto zusammengestoßen. Seitdem lag der schwer verletzte Mann im Schwarzwald-Baar-Klinikum, wo er am Wochenende verstarb, so ein Polizeisprecher.

Eine Autofahrerin war am Unfalltag auf der Landesstraße 181 von Villingen in Richtung Wolterdingen unterwegs. Bei Pfaffenweiler wollte die Frau nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Beim Abbiegen missachtete sie nach Polizeiangaben die Vorfahrt des entgegenkommenden Quadfahrers.

Beim Zusammenstoß überschlug sich das Quad und der 58-Jährige wurde in die angrenzende Wiese geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.