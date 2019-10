Sie soll sich im Jahr 2017 an ihrem wenige Monate alten Baby oral vergangen haben. Er soll sich im Jahr 2012/13 von der vermutlich acht- oder neun Jahre alten Tochter der Partnerin manuell und oral befriedigt haben lassen. Beide sollen den jeweils anderen zu Missbrauchshandlungen angestiftet haben. Beide sollen sich vor den eigenen Kindern sexuell vergnügt und ein Kind ausdrücklich zum Zuschauen aufgefordert haben.

Anklage: schwerer sexueller Missbrauch und Anstiftung dazu

Vor der Zweiten Strafkammer des Landgerichts Konstanz hat der Prozess gegen ein Paar begonnen, das zeitweise gemeinsam im Raum Villingen-Schwennigen und Bad Dürrheim lebte. Der Frau und dem Mann werden schwerer sexueller Missbrauch, die Anstiftung dazu sowie die Herstellung pornografischer Schriften für den Eigengebrauch zu Last gelegt.

Bizarre, sexuell aufgeladene Welt

Es muss eine bizarre, sexuell aufgeladene Welt gewesen sein, in dem sich das Paar bewegte, das zeigen die Aussagen von Polizeibeamten, die als Zeugen geladen waren. Die Ermittler berichteten von 100 000en Dateien auf Handys, unter denen sie in Kleinarbeit über Monate auf belastende Bilder und umfangreiche Schrift-Dialoge gestoßen seien.

Gegenseitig angeheizt mit erotischen Fantasien

Eine Beamte sprach von „massiver Verbalerotik“, die beide pflegten. Sie sollen sich demnach immer wieder durch Fantasien über weitere Missbrauchshandlungen erotisch angeheizt haben, ebenso über Gedankenspiele zu Vergewaltigungen nach dem Einsatz von K.O.-Tropfen. Nach Ansicht der als Zeugen sprechenden Polizeibeamten sei es der Mann gewesen, der Druck auf die Frau ausübte, ihm immer noch mehr sexuelle Wünsche zu erfüllen.

42-jähriger Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Der 42 Jahre alte Angeklagte selbst wiederum streitet die Vorwürfe ab. Er behauptet, die Bilder, die ihn belasteten, habe die Partnerin angefertigt, als er mit Hilfe von K.O.-Tropfen außer Gefecht war. Sie habe ihn mit den Aufnahmen unter Druck setzen wollen. Sie habe sich immer wieder den Missbrauch der Tochter durch ihn ausgemalt.

Gegenseitiges Erpressen in Beziehungsstreit?

Er wiederum habe sie nur zum Missbrauch am Baby aufgefordert, um belastendes Material gegen sie in der Hand zu haben. „Ich dachte, ich brauche was, was beweist, dass von ihr die Sachen ausgehen.“ Es sei um einen Beziehungsstreit und den Kampf um die gemeinsamen Kinder gegangen.

31-jährige Angeklagte sagt hinter verschlossenen Türen aus

Was die 31 Jahre alte angeklagte Frau zu den Vorwürfen sagt, erfuhr die Öffentlichkeit nicht. Bei ihren Aussagen wurde zum Schutz der Persönlichkeit die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Mutter soll Angst vor Ex-Partner gehabt haben

Eine Familienhelferin berichtete als Zeugin, wie die 31-Jährige sich ihr anvertraut habe. Die Mutter habe von Angst gesprochen und dass sie vom Ex-Partner mit einem Video erpresst werde, in dem sie den Wunsch äußere, dass der Partner sich an ihre ältere Tochter sexuell vergehe. Er aber habe tatsächlich die heutige Jugendliche missbraucht. Schon als Kind hatte das Mädchen in der Schule sexuelle Entgleisungen in der Familie angedeutet, später aber die Aussagen zurückgezogen.

Tochter verwundet sich selbst durch Ritzen der Haut

Nach den Hinweisen der Mutter und der mutmaßlich Missbrauchten kamen die Ermittlungen dieses Mal ins Rollen. Deren Aussagen waren ebenso nicht öffentlich. Über den Zustand des Mädchens berichtete die Familienhelferin als Zeugin: Sie sei ein lebendiges, fröhliches Mädchen, das nur nicht besonders gern lerne. Die Schwester der Angeklagten berichtete allerdings auch, die junge Frau füge sich Wunden durch das Anritzen der Haut zu.