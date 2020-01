Seit Monaten wüten in Australien verheerende Buschbrände. Mehrere Millionen Hektar Land sind bereits verbrannt. Die Bilder vom fernen Kontinent mit flüchtenden Menschen, verbrannten Landstrichen und geretteten oder toten Tieren, hat mittlerweile fast jeder schon einmal in den Nachrichten gesehen.

Die Brände sind auf extreme Wetterverhältnisse und Trockenheit zurückzuführen. Ein Zusammenhang mit dem Klimawandel ist kaum zu widerlegen.

Genau in dieser Zeit plant der Großkonzern Siemens, sich an der Erschließung einer der größten Kohlegruben weltweit zu beteiligen. Wo? In Australien. Die regionale Gruppe der Klimaaktivisten von Extinction Rebellion (XR), was übersetzt „Rebellion gegen das Aussterben“ bedeutet, will das verhindern und beteiligt sich an einer deutschlandweiten Protestaktion. Noch in dieser Woche soll die Siemens-Zentrale in München viel Post bekommen.

Bild: Extinction Rebellion Villingen-Schwenningen

Absender sind die vielen XR-Ortsgruppen im Land. „Liebevoll gepackte, verspätete Weihnachtspäckchen mit symbolischem Inhalt“, schreibt die VS-Gruppe in einer Mitteilung. Auch in Australien gebe es eine starke Klimabewegung, heißt es weiter. Durch deren Engagement konnten vor Ort bereits 61 Unternehmen davon überzeugt werden, sich an der umstrittenen Erschließung nicht mitzuwirken. Dieser Umstand habe Siemens die Möglichkeit eröffnet, dort einen Auftrag zu ergattern.

Die XR-Aktivisten kritisieren, dass Siemens einerseits vorgebe, bis 2030 klimaneutral zu sein, andererseits aber doch versuche, mit Kohleabbau Geschäfte zu machen. Im Detail soll es um den Bau einer Signalanlage für eine neue Zugstrecke gehen, so Saraya Duden, Sprecherin der Gruppe.

Und was ist drin in den Paketen?

Als erstes kommen ein freundlicher Brief an die Mitarbeiter sowie das Motto der Aktion „Kohle oder Zukunft“ zum Vorschein.

Bild: Extinction Rebellion Villingen-Schwenningen

Separat verpackt ist zudem ein Stück Kohle enthalten.

Bild: Extinction Rebellion Villingen-Schwenningen

Zum Schluss stoßen die Paketempfänger auf ein Symbol für die Zukunft. „Die Ortsgruppe VS hat sich hier für ein Kinderwindrad entschieden“, so Duden. Dieser nicht festgelegte Inhalt soll für künftige Generationen und für Windenergie stehen. „Siemens muss sich entscheiden.“ Am 5. Februar wollen XR-Aktivisten die Aktionärsversammlung besuchen.

Wortlaut der der Briefe im Paket

Brief zum Kohlestück

Ich bin ein Stück Kohle, herausgerissen aus der Erde, in der ich über 200 Millionen Jahre geruht habe. Dadurch, dass viele Pflanzen über sehr lange Zeiträume hinweg Kohle gebildet haben, ist auf der Erde ein Klima entstanden, das eine wunderbare Artenvielfalt hervorgebracht hat und traumhafte Lebensbedingungen für uns Menschen ermöglicht. Um dieses Paradies zu erhalten, lasst mich weiter in der Erde schlummern.

Bild: Extinction Rebellion Villingen-Schwenningen

Brief zum Windrad

Ich bin ein Windrad. In kleiner Ausführung erfreue ich die Herzen der Kinder und bringe ihre Augen zum Leuchten. Damit das so bleibt, gibt es mich auch in großer Ausführung, in der ich nachhaltige Energie liefere. So kann ich die Lebensqualität auf unserem einzigartigen Planeten erhalten und die Kinder zukünftiger Generationen dürfen sich noch lange an mir erfreuen.

Bild: Extinction Rebellion Villingen-Schwenningen

Brief an die Mitarbeiter

Liebe Siemens-MitarbeiterIn, Siemens möchte bis 2030 klimaneutral sein. Ihr Arbeitgeber hat demnach verstanden, dass die Zukunft nicht in der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen liegt, sondern darin moderne Antworten zu finden. Damit führt Siemens die Tradition seines Gründers fort, auf die wir alle stolz sein können. Momentan überlegt die Konzernleitung, ob sie mithelfen möchte die größte Kohlemiene der Welt in Australien zu erschließen. Viele Unternehmen sind bereits abgesprungen, weil sie dieses Vorhaben nicht mittragen können. Deshalb fordern wir Ihren Konzern auf diesen Auftrag ebenfalls nichtanzunehmen. Bitte leiten Sie dieses Päckchen an den Vorstand weiter. Unsere Erde soll auch für unsere Enkel eine lebenswerte Heimat sein. Finden Sie nicht auch?

Liebe Grüße, ihr Extinction Rebellion-Team Villingen-Schwenningen