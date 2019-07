In den St. Ursula-Schulen endete das Schuljahr mit einer Projektwoche. Am Tag der Präsentationen zeigten die Schülerinnen und Schüler, teilweise auf der Bühne, teilweise in den Kassenzimmern, welche Ergebnisse ihre Projektarbeit gebracht hatte. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Am letzten Schultag habe sich die Schulgemeinschaft dann in der Aula zu einem ökumenischen Gottesdienst versammelt.

Pfarrer Steffen Wudy und Dekan Josef Fischer (auf der Bühne, von links) übernehmen die liturgische Leitung des Schulgottesdienstes. | Bild: Johannes Kaiser

Unter der liturgischen Leitung von Dekan Josef Fischer und Pfarrer Steffen Wudy hätten die Zehntklässler des Gymnasiums und des Aufbaugymnasiums daran erinnert, wie sich in den verschiedenen Erlebnissen des Schuljahres symbolisch die Farben des Regenbogens spiegeln – dieser sei das Symbol des Bundes Gottes mit den Menschen. Der Junge Chor St. Ursula und der Musikprofilkurs der Klassen 10 Ga/b habe die Feier mitgestaltet.

Der ökumenische Gottesdienst am Schuljahresende versammelte die ganze Schulgemeinschaft von St. Ursula in der Aula. | Bild: Johannes Kaiser

In den anschließenden Klassenstunden seien auch die Zeugnisse ausgegeben worden. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler hätten dabei Leistungspreise und Belobigungen erhalten.

Klasse 5 Ga: Preis: Zara Baumeister, Elias Beutelspacher, Marvie Greitmann, Lena Kaltenbrunner, Esther Keller, Silas Ketterer, David Mahler, Laurin Mauch, Elia Reich, Theresia Stelzl, Antonia Strohmeier, Benjamin Werner, Joshua Wössner; Lob: Verena Binder, Kilian Braun, Elias Czech, Leonie Daniel, Noah Gantert, Jill Hils, Alina Kondratiev, Noemi Löffler.

Klasse 5 Gb: Preis: Nicolas Böhlefeld, Marco Husseck, Simon Kleijn, Patrizia Limberger, Aaron Maier, Ida Rosenstiel, Laura Schienle, Amelie Weißer, Luca Wernet; Lob: Tim Bolli, Johannes Gabele, Finn Meinicke, Emma Schleicher, Romy Wölfle.

Klasse 6 Ga : Preis: Ben Ehret, Lukas Fetscher, Kim Hirt, Tabea Kaltenbach, Celina Schärff, Saskia Schwäble; Lob: Fiona Bobak, Larissa Greuner, Alina Liebert, Fynn Stolz.

Klasse 6 Gb: Preis: Amalia Braicu, Josef Fürderer, Tabea Höpfner, Anna Kremm, Mia Lendle, Jeannine Müller, Klara Petrosic, Franziska Urban; Lob: Domenic Fuchs, Rosa Itta, Annabelle Martinez, Jana Mayer, Adrian Puhlmann, Helena Rempp, Lucia Schwab.

Klasse 7 Ga: Preis: Sophia Basler, Malena Dury, Jakob Fetscher, Anne Reich, Klara Weber. Lob: Aidan Holzer, Josef Lienhart, Lilly-Sophie Lippert, Jonas Ullrich.

Klasse 7 Gb: Preis: Giulia Haas, Francis Kelly, Bettina Lehmann, Linnea Mauch, Leni Plag, Tristan Schmid, Antonia Schneider, Sabine Steger, Isabel Zeilfelder; Lob: Sarah Huber.

Klasse 8 Ga: Preis: Fabian Hirth, Samuel Kleijn, Jonathan Kühner, Selina Zeller; Lob: Simon Bolli, Estelle Lebas, Robert Limberger, Joline Rothmund.

Klasse 8 Gb: Preis: Emily Benz, Mattea Binkert, Tabea Dennebaum, Fabienne Dohmen, Magdalena Eschbach, Lena Majewski, Ha Hella Mandlik, Verona Pripusic, Eva Schäfer, Marie Schäfer; Lob: Tim Burggraf, Sam Hildebrandt.

Klasse 9 Ga: Preis: Antonia Aisenbrey, Adina Hauser, Alissa Hergenröder, Lena Huhn, Katharina Kleijn, Eliana Lux, Chiara Zeilfelder, Katharina Zwosta; Lob: Juliana Dräger, Chayenne Gora, Florentine Grimm, Florian Mayer, Pauline Rempp.

Klasse 9 Gb: Preis: Jasmin Baumann, Amelie Eisele, Luisa-Maria Haas, Carolin Huonker, Carolin Steger; Lob: Sabina Zimmermann.

Klasse 10 Ga: Preis: Linda Ahrens, Luisa Bröde, Sabina Effinger, Manuel Gundelsweiler, Anna Kiss, Carola Köpp, Lea Kuenz, Johanna Schwab; Lob: Niklas Hirt, Tobias Lienhart, Hannah Schmidt, Vanessa Spomer, Dorothea Trautner.

Klasse 10 Gb: Preis: David Eisele, Anna-Maria Engesser, Sophia Plotzitza, Sarah Sieber; Lob: Simon Föhl, Lea Käfferlein. Klasse 10 +: Preis: Keziah Kelly, Selina Maier, Antonia Pusch; Lob: Melissa Mehlhaff.

Klasse 5 R: Preis: Lena Basler, Marlene Beck, Jakob Dennebaum, Dario Giuffrida, Luise Graf, Sarah Reichmann, Neele Wallis; Lob: Emma Bury, Lara Edeler, Lena Edeler, Klara Haller, Julien Lehberger, Timo Lentz.

Klasse 6 R: Preis: Melissa Binkert, Johanna Deckert, Luisa Duffner, Felix Kimmich, Xenia Smykala; Lob: Janina Eiche, Luca Kischel, Pia Muschal.

Klasse 7 R: Preis: Hannes Rosenfelder, Marie Schmieder; Lob: Chiara Kischel.

Klasse 8 R: Preis: Pius Fürderer, Niclas Kieninger; Lob: Annika Eigeldinger, Debora Olfert, Leni Rapp.

Preis: Pius Fürderer, Niclas Kieninger; Lob: Annika Eigeldinger, Debora Olfert, Leni Rapp. Klasse 9 R: Preis: Pia Marie Broghammer, Erik Frey, Elia Glatz, Tom Knöpfle, Alisa Lindinger, Luis Rosenfelder, Malenka Vogel; Lob: Vreni Dinser, Emma Garcia Soler, Philipp Lange, Lukas Müller, Laura Strohm, Maren Tews, Sophie Wendt.