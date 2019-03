Bezahlbarer Wohnraum fehlt und klar ist, dass die Bedürftigen und sozial Schwachen durch das Raster fallen. So ist es gut, wenn die Stadt alles versucht, um Haus- und Wohnungseigentümer zu motivieren, ihre Immobilie zu vermieten. Wenn aber ein Hausbesitzer auf Drängen der Stadt hin vermietet und die ganze Sache geht schief, kann die Stadt nicht sagen, Pech gehabt, das ist ja ein privatrechtlicher Vertrag. In diesen Fällen müsste die Stadt einspringen und eine gewisse Summe zur Verfügung stellen, damit der Bürger nicht auf seinen Kosten sitzen bleibt. Es ist ein Unterschied, ob ich mich aus freien Stücken am Markt für einen Mieter entscheide und damit Schiffbruch erleide. Wenn aber die Stadt mir jemanden empfiehlt und dieser Mieter Schäden verursacht, die über das normale Maß hinausgehen, ist das etwas anderes. Geld ist ja da, für das Projekt sind 170 000 Euro veranschlagt. Wahrscheinlich würden sich mehr Bürger für eine Vermietung auch an sozial Benachteiligte entscheiden, wenn sie wüssten, dass sie im schlimmsten Fall nicht noch kräftig drauflegen müssen.

Villingen-Schwenningen Vermieterin bleibt auf Schaden sitzen und sieht neues Projekt der Stadt kritisch

Es gibt Aufgaben, für die zwingend die Kommune zuständig ist und dazu gehört die Bereitstellung von Wohnungen auch sozial Schwache. Hier ist viel versäumt worden und in absehbarer Zeit gibt es zuwenig Projekte, die eine Entlastung im preisgünstigen Wohnsegment bringen. 1200 dieser Wohnungen fehlen in VS laut der Wohnraumstrategie, Sperberfair mit 66 und die Alte Ziegelei mit 150 günstigen Wohnungen sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Bebauung des Mangin-Areals, wo günstige Wohnungen entstehen sollen, zieht sich hin, weil OB Roth eine Bürgerbefragung durchführen will, einen Zeitplan gibt es noch nicht. So ist das Projekt Raumteiler eine gute Idee, aber es kaschiert nur notdürftig die Versäumnisse der Stadt bei der Schaffung von günstigen Wohnungen für alle Bürger.