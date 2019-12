2011 war das Geburtsjahr der Märchentruhe – eine Idee von Olga Schulz, Mitarbeiterin beim Caritasverband, und Alfred Zahn, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes VS. Aus der Idee wurde ein Projekt, das Kinder, Eltern, Großeltern, Verantwortliche und viele andere begeisterte: Musik, Sport, Theater, Kunst, Basteln für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter wurde in verschiedenen Sprachen – Deutsch, Russisch, Englisch – angeboten und gefördert.

Musik, Kunst und Theater organisiert

Es wurden Musikveranstaltungen, Kunstausstellungen und Theateraufführungen organisiert. Kinder lernten gemeinsam musizieren, malen, tanzen, Theater spielen und sich auf einer Bühne selbstbewusst zu präsentieren.

Sie hoffen auf eine Fortsetzung der Märchentruhe: Von links Elvira Unruh, Kunstunterricht, Natalie Leva, Organisation und Museumspädagogik, Iryna Frese, Musik, Chor, Christa Lörcher, Ehrengast, Olga Schulz, Koordination und Theater, Elena Migunov, Sprachunterricht, und Valentina Löwen, Musik. | Bild: Märchentruhe

Ende des Projekts drohte

Und das alles sollte nach Angaben der Organisatoren am 31. Dezember dieses Jahres zu Ende sein, weil die Stadt diese Arbeit nicht weiter unterstützen möchte. Die Nachricht über das Ende des Projekts Märchentruhe traf alle Eltern, Organisatoren und Lehrkräfte tief. Aber: Es ist bald Weihnachten, und ein Wunder ist möglich.

Neue Hoffnung bei Weihnachtsfeier

Vor wenigen Tagen fand die jährliche Weihnachtsfeier in der Goldenbühlschule statt. Am Ende der Veranstaltung kam Alfred Zahn vom Kinderschutzbund mit der Nachricht, dass die Märchentruhe mit großer Wahrscheinlichkeit weiterarbeiten kann: Der Kinderschutzbund wird möglicherweise bei der Finanzierung aushelfen, eventuell auch bei der Stadt die Notwendigkeit dieser Arbeit aufzeigen können. So wurde aus einer Abschiedsveranstaltung hoffentlich ein „Projekt der Zuversicht“, heißt es in der Mitteilung. 2021 könnte es somit einen runden Geburtstag, zehn Jahre Märchentruhe, geben.