Schwarzwald-Baar – Feinschmecker und Schleckermäuler dürfen sich den Dienstag, 4. Juni, schon dick im Kalender markieren. Dann verwöhnen ein Dutzend Köche aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ihre Gäste bei einem Feinschmeckerabend.

Neue Location, teilweise neue Gesichter, bewährte Idee. Mit dem Feinschmeckerabend knüpfen die Schwarzwald-Baar-Köche an den Erfolg der Veranstaltungsreihe ein, die vor einigen Jahren regelmäßig bis zu 500 Gäste in die Neue Tonhalle lockte. Jetzt, nach dreijähriger Unterbrechung und kleineren Küchenfesten, findet der Feinschmeckerabend erstmals wieder in größerem Rahmen und in den Räumen von Küchen Hölzle in VS-Villingen statt. "Wir sind sehr glücklich, dass wir im Küchenstudio sein dürfen", freute sich Erich Schütz, der den Event gemeinsam mit Ideengeber Njoschi Weber organisiert.

Für ihren Feinschmeckerabend haben sich die zwölf Köche kulinarische Spezialitäten einfallen lassen. Forelle gebraten mit Speck, Waldhonig und Kräuterpilzen, Biolachs frisch geräuchert aus dem Räucherofen, Rinderbraten mit Süßkartoffelblinis, Rehkeule mit Portweinzwiebeln und Petersilienwurzelpüree, Sorbet von dreierlei Erdbeeren und vieles mehr werden die Küchenchefs renommierter Restaurants und Gasthäuser ihren Gästen kredenzen. Zwei Winzer aus dem Markgräfler Land werden dazu passende Weine servieren. Die Hirschbrauerei Wurmlingen und Bad Dürrheimer Mineralbrunnen unterstützen die Veranstaltung ebenfalls.

Die Schwarzwaldköche sind ein regionaler Ableger der unter der Bezeichnung Südlandköche zusammengefassten 160 besten Köche zwischen Bodensee und Ortenau. "Wir haben Köche vom Sternerestaurant bis zum Landgasthof", fasst Erich Schütz zusammen. Neben den kulinarischen Genüssen soll auch der Austausch zwischen Köchen und Gästen im Mittelpunkt stehen, wie Schütz betont. Die Gäste können den Meistern am Herd bei der Arbeit über die Schulter schauen und sich vielleicht den einen oder anderen Küchenkniff abschauen oder erläutern lassen.

Die Köche selbst sind bereits voller Vorfreude auf den Feinschmeckerabend, wie sie beim Fototermin betonen. "Trotz langer Arbeitszeiten haben wir den schönsten Beruf gewählt", sagt Verena Martin vom Landgasthof Hirschen in Mundelfingen. "Die Kreativität, die wir ausleben können," ist das, was den Kochberuf für Tobias Maier vom Ringhotel Johanniterbad in Rottweil an seinem Beruf schätzt.

Beim Feinschmeckerabend stehen die Teilnehmer nicht im Wettbewerb zueinander. "Wir ziehen alle am selben Strang, keiner tut dem anderen weh. Im Gegenteil, die Köche empfehlen sich ihren Gästen gegenseitig", macht Schütz den kollegialen Umgang deutlich.

Helmut Hölzle freut sich, dass der Feinschmeckerabend in den Räumen des Küchenstudios ausgerichtet wird. Noch führt er das seit 1931 bestehende Möbelhaus gemeinsam mit seiner frau Monika. Mit Tochter Viktoria Kettner, die die Leitung des Küchenstudios hat, ist aber bereits die nächste Generation in den Startlöchern "Ich werde das Geschäft noch dieses Jahr übergeben", erklärte Helmut Hölzle im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Info: Den Feinschmeckerabend kreieren: Jason Grom (Hotel die Burg, Aasen), Pasquale Caputo (da Pascuale, Rsitorante, Villingen-Schwenningen), Rolf Fleig (Gasthaus Staude, Gremmelsbach), Alexander Rapp (Hotel Restaurant Rapp, Buchenberg), Georg Hildebrandt (Restaurant Tschortsches Room, Neufra), Heiko Lacher (Anima, Tuttlingen), Tobias Maier (Ringhotel Johanniterbad, Rottweil), Verena Martin (Landgasthof Hirschen, Mundelfingen), Thomas Reutlinger (Gasthof Adler, Tennenbronn), Martin Weißer (Romantik Hotel Rindenmühle, Villingen-Schwenningen), Xaver Wolfsteiner und Giocanni Moscatello (Hotel Rössle, Fürstenberg), Burkhard Bruning (Hodel Federwerk, St. Georgen).

Karten für den Feinschmeckerabend am 4. Juni gibt es ab sofort für 58 Euro bei den jeweiligen Köchen/Restaurants. Oder telefonisch unter: 0172/7421533.