von Jörg-Dieter Klatt

Mit 34 aktiven Feuerwehrleuten, die im vergangenen Jahr zu 19 Einsätzen gerufen wurden, ist die Feuerwehr Tannheim bestens aufgestellt. 592 Einsatzstunden haben die Wehrleute geleistet und damit Mensch und Material vor Schaden bewahrt. Schriftführerin Alica Obergfell ließ das vergangenen Jahr Revue passieren.

Fünf Jungen dabei

Aber nicht nur Rettungs- und Hilfemaßnahmen bestimmten das Feuerwehrleben. Ob der Ausflug zum Thyssenturm nach Rottweil, die Beteiligung bei der Kinderweihnacht in der Nachsorgeklinik, ob die Teilnahme bei Ortsturnieren oder bei der Aktion Saubere Landschaft, die Feuerwehr zeigt überall Flagge. Auch bei der Jugendfeuerwehr unter der Regie von Daniel Müller ist das Erlebnispotenzial hoch. Fünf Jungen üben mit großem Spaß den Feuerwehrdienst.

Deutliche Brandrede

Nachdem Abteilungskommandant Clemens Breinlinger David Willmann und Johannes Mai als neue Feuerwehrmänner begrüßt hatte, hob er zu einer deutlichen Brandrede bezüglich des Probenbesuchs an. Bei den 18 Proben ließ sich nur eine Beteiligung von 66 Prozent feststellen. Jeder Musikverein müsse proben, jeder Fußballclub trainieren, sonst findet kein Konzert oder kein Ligaspiel statt. So müssten auch die Feuerwehrleute bei den Dienstabenden anwesend sein, um Routine im Retten und Löschen zu erlangen: "Denn bei uns geht es um Menschenleben, das unterscheidet uns von allen anderen Gruppierungen", so Breinlinger.

Ehrungen und Beförderungen

Alica Obergfell wurde als Schriftführerin im Amt bestätigt. Anlässlich des Kinderferienprogramms wird man abermals einen Schnuppernachmittag gestalten. Zahlreich waren die Beförderungen: Alica Obergfell, Steffen Blessing, Jan Wernick, Andreas Winterhalter, Thomas Dengler sowie Matthias Ganter begleiten nun den Rang Oberfeuerwehrmann/-frau. Christian Jahnel ist Hauptfeuerwehrmann sein. Den Titel Löschmeister tragen ab sofort Ralf Riedmüller, Daniel Müller und Gino Wernick. Christian Jahnel und Clemens Breinlinger wurden von der Stadt für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Die Ehrung des Landes für 15 Dienstjahre erhielten Ralf Riedmüller, Christian Jahnel und Clemens Breinlinger. Wilfried Häsler ist neues Ehrenmitglied.