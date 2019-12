Der Countdown läuft, Weihnachten rückt immer näher. Wer sich von dem ganzen Weihnachtsstress nicht anstecken lässt und noch Lust und Laune hat wegzugehen, findet in der Doppelstadt ein reichhaltiges Angebot an Theater, Kabarett, Jazz, Gospel, Weihnachtskonzerten und Poetry Slam.

Für Kurzentschlossene

Am Mittwoch, 18. Dezember, lädt die Musikakademie VS in Kooperation mit dem Städtischen Seniorenrat und dem Kulturamt die Konzertbesucher in die Benediktinerkirche im Stadtbezirk Villingen ein. Die Blechbläser unter ihrem künstlerischen Leiter Gerhard Wolf und Hanspeter Stoll an der Silbermannorgel lassen adventliche Weisen erklingen, und Henry Greif erzählt wieder besinnliche Geschichten zur Vorweihnachtszeit. Der „Advent im Schwarzwald“ beginnt um 15 Uhr. Bei freiem Eintritt werden Spenden erbeten.

„Ein Mann mit Charakter“ gibt es am 18. Dezember im Theater am Ring. | Bild: Oliver Fantitsch

Am Abend um 20 Uhr gastiert das bekannte Ohnsorg-Theater mit Heidi Mahler im Theater am Ring – ein Muss für alle Freunde des volkstümlichen Theaters, die den Charme der 70er Jahre lieben. „Ein Mann mit Charakter“ sorgt für großes familiäres Durcheinander. Heidi Mahler ist in der Rolle der schlitzohrigen Oma Dora zu erleben, die das Chaos am Ende diplomatisch und tatkräftig in Wohlgefallen auflöst. Restkarten an der Abendkasse für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt 50 Prozent).

Martin Herrmann ist im Theater im Capitol zu erleben. | Bild: Volker Simon

Für Kabarett-Fans: Am Freitag, 20. Dezember, präsentiert Martin Herrmann um 20 Uhr im Theater im Capitol singend und reimend sein Musikkabarett-Programm – und erzählt, warum er lieber Witwer wäre. Karten gibt es für 20 Euro an der Abendkasse und bei allen Vorverkaufsstellen im Ticketverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Der Chor Chorus Mundi tritt am 21. Dezember in der Markuskirche in Villingen auf, am 22. Dezember ist er in Königsfeld in der Kirche St. Peter und Paul zu hören. Beide Konzerte beginnen um 17 Uhr. | Bild: Richard Trojan

Besinnlich und weihnachtlich: Am 21. Dezember tritt der Gospelchor Chorus Mundi in der Markuskirche in Villingen auf (18 Uhr) und präsentiert unter der Leitung von Jakob Fauser moderne Songs, aber auch Weihnachtslieder. Eintritt frei,der Chor freut sich über Spenden. Ein Weihnachtsmusical und Konzert „Das Wunder von Weihnachten“ findet am 21. Dezember (19 Uhr) und am 22. Dezember (17 und 19 Uhr) in der Neckarhalle statt. Veranstalter ist die Kirche Crystal Forum. Das Musical nimmt die Besucher mit auf eine Reise ins alte Bethlehem und lässt die Ereignisse der damaligen Zeit neu aufleben. Umrahmt wird das Musical mit Gospel-, Blues- und Popmusik, präsentiert von einem Chor, Solokünstlern und einer Live-Band. Wer die Klosterspatzen von Erkentrud Seitz am 22. Dezember im Franziskaner erleben möchte, hat keine Chance mehr: Das Konzert ist ausverkauft!

Das Trio „Schnell“ Schlagzeuger Christian Lillinger ist am Samstag im Villinger Jazzkeller zu hören. | Bild: Jazzkeller Villingen

Die Alternativprogramme: Wer jetzt mit Weihnachten noch nicht soviel am Hut hat und auf der Suche nach einem Alternativprogramm ist, wird am 21. Dezember um 21 Uhr im Jazzclub in der Villinger Webergasse fündig: Hier spielt das Trio „Schnell“ mit Christian Lillinger am Schlagzeug, Pierre Borel (Saxophon) und Antonio Borghini (Bass). Eintritt 15 Euro. Wer mehr auf Sprache steht statt auf Musik, könnte den Abend im Theater am Turm verbringen. Hier gibt es den U20-Poetry Slam ab 19.30 Uhr. Die Karten kosten acht Euro und fünf Euro für Schüler.

Matthias Kreutzer (links) und Matthias Ziegler sammeln am 23. Dezember Spenden und wollen eine Blockflöten-Rekordversuch starten. | Bild: Rüdiger Fein

Für Outdoor-Fans: Am 23. Dezember ist die Villinger Innenstadt der Nabel der Welt: Das Blockflötenduo „2erlei Punk“ mit Matthias Ziegler und Matthias Kreutzer spielt wieder für caritative Einrichtungen. Um 11 Uhr geht es in der Rietstraße (gegenüber Morys Hofbuchhandlung) los und die Meßlatte liegt hoch: Letztes Jahr kamen 4000 Euro Spenden zusammen und die Musiker möchten dieses Jahr 5000 Euro einsammeln. Ab 12 Uhr treten verschiedene Straßenkünstler auf, gegen 15 Uhr ist das Futa Ensemble dran. Der Höhepunkt ist ein Rekordversuch: Das größte Blockflötenkonzert der Villinger Stadtgeschichte. Jeder ist willkommen und soll mit „2erlei Punk“ flöten und zwar „I‘ve been looking for freedom“ von David Hasselhoff.

Für Kinofreaks: Für Kinoliebhaber ist es ein fester Bestandteil des zweiten Weihnachtsfeiertags: Der Weihnachtswunschfilm im Guckloch-Kino. Wie immer dürfen die Besucher aus verschiedenen Vorschlägen ihren Lieblingsfilm aussuchen und der läuft dann am 26. Dezember um 20.15 Uhr im Guckloch-Kino in der Scheuer. Was läuft, wird erst an der Abendkasse bekanntgegeben.

Das ist der Klassiker: Ede Schnurr mit seiner Band spielt in der Villinger Scheuer und die Fans von Ede‘s Bluesgang fiebern das ganze Jahr auf diesen Termin hin.

Für Scheuer-Fans: Für viele Villinger ist die Scheuer nach Weihnachten fast so etwas wie das heimische Wohnzimmer, bei den vielen Programmpunkten mit heimischen Bands lohnt sich das Heimgehen fast nicht. Los geht es am 25. Dezember mit Ede‘s Bluesgang – der Klassiker. Am 27. Dezember gibt es das ultimative Konzert für alle Toten-Hosen-Fans: Die unplugged Tribute Band „Die Toten Hosen„ spielt ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es ist ein Benefizkonzert für das Kinderhospiz Sternschnuppe, Spenden sind also willkommen. “Am 28. Dezember spielt Eat the Beat um 19.30 Uhr und am 29. Dezember folgt Red Bazz. Einlass für alle drei Konzerte ist um 19 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es bei Soundservice Färberstraße 14 in Villingen und an der Abendkasse.

Groovigen Sound im Theater am Ring gibt es beim Konzert Motown Goes Christmas am 28. Dezember. | Bild: Loredana La Rocca

Für Spätzünder: Weihnachten ist zwar am 28. Dezember schon rum, aber Weihnachtsklänge im groovigen Motown-Sound gehen immer. Im Theater am Ring heißt es „Motown Goes Christmas“. Am Samstag um 20 Uhr kombinieren mehrere formidable Sänger und eine Live-Band den unverkennbaren Motown-Sound mit zeitlosen Weihnachtsklassikern. Karten gibt es für 36, 32 und 28 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, Ermäßigung 50 Prozent.

Paul Theis (Orgel) und Bernhard Kratzert (Trompete) spielen an Silvester im Münster. | Bild: Fröhlich, Jens

Auf zum Endspurt: Wenn das Jahr schon fast rum ist, lohnt sich der Gang ins Villinger Münster besonder: Am 31. Dezember findet um 22 Uhr wieder das traditionelle Silvesterkonzert mit Paul Theis (Orgel) und Bernhard Kratzer (Trompete) statt. Karten kosten 15 Euro (ermäßigt 50 Prozent) und sind bei allen Vorverkaufsstellen erhältlich und im Laden am Münsterplatz.

Dieter Sirringhaus freut sich auf das Kinderprogramm „Villinger Winterzauber“. Bild: Fröhlich | Bild: Fröhlich, Jens

Für Kinder und gestresste Eltern: Vom 27. Dezember bis zum 6. Januar findet täglich (außer 31. Dezember und 1. Januar) ein Kinderferienprogramm „Villinger Winterzauber“ im Kulturzentrum am Klosterhof statt. Vom Kasperletheater bis zum Kinderzirkus sind vielfältige Angebote zu erleben, die Kinder begeistern werden und einem guten Zweck dienen. Beginn ist immer um 15 Uhr.