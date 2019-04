von Marcel Jud und Anja Greiner

Mehrere Polizeibeamte waren am Freitagabend an einem Einsatz in der Oberen Straße/Ecke Josefsgasse beteiligt. Grund für die Präsenz der Beamten war eine Personensuche, das bestätigt das Polizeipräsidium auf Nachfrage. Weitere Auskünfte können zu diesem Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Bild: Marcel Jud

"Wir suchen nach einer Person", heißt es vom zuständigen Beamten in Tuttlingen. "Das Ganze hat aber keine Auswirkungen auf die Bevölkerung." Um wen es sich bei der gesuchten Person handelt, dazu gibt es keine Informationen. Vor Ort an der Einsatzstelle war lediglich zu erfahren, dass es sich wohl um eine Person handeln soll, die in dem Gebäude einmal gewohnt haben soll.