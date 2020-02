„Der Demographische Wandel – eine große Herausforderung für Deutschland und unsere Region“ lautet der Veranstaltung. Demografischer Wandel – Was ist das? Was sind seine Ursachen? Welche Dimension an Problemen rollt da auf uns zu? Was bedeutet das für unsere künftige Lebenswirklichkeit? Welche Maßnahmen sind nötig und möglich? So lauten die zentralen Fragen der Veranstaltung. Antworten hierzu möchte Professorin Jutta Rump geben, eine profilierte Expertin und Forscherin für Demografie und künftige Arbeits- und Lebenswelten an der Hochschule Ludwigshafen.Im Anschluss an ihren Vortrag findet eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der großen Sozialverbände, Vertretern des Handwerks und der Wirtschaft, der karitativen und Flüchtlingshilfe-Organisationen, mit Oberbürgermeister Jürgen Roth und dem Sozialdezernenten des Landratsamtes Jürgen Stach statt. Der Historiker und Autor Wolfgang Niess wird die Veranstaltung moderieren. Geplant ist auch einMeinungsaustausch mit dem Publikum. Veranstalter ist das Aktionsbündnis Demografischer Wandel, ein Zusammenschluss von 15 örtlichen Vereinen und Verbänden.