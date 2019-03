Wenn Martin Wangler wie jeden Freitag um kurz vor 16 Uhr in dem kleinen Büro im Erdgeschoss des Rathauses in Herzogenweiler Platz nimmt, dauert es meist keine fünf Minuten, bis ein wohlbekanntes Klopfen an der Tür ertönt. Wangler steht dann auf, geht zum deckenhohen Einbauschrank im 60er-Jahre Stil, holt eine runde Dose hervor, hebt den Deckel und sagt mit einem Grinsen im Gesicht: "Die ersten die kommen, sind immer die Kinder. Die dürfen dann ins Schokokistchen greifen."

Martin Wangler ist 41 Jahre alt, Anwalt für Arbeitsrecht von Beruf und seit zehn Jahren ehrenamtlich Ortsvorsteher in dem 175-Seelen-Dorf, das auf rund 900 Metern knapp 15 Autominuten von Villingen und 25 Autominuten von Schwenningen entfernt liegt. Ein Ort, in dem, so sagt es der Ortsvorsteher, die Welt noch in Ordnung ist. Und ein Ort, in dem es bei den anstehenden Kommunalwahlen im Mai die wohl direkteste Art der Demokratie geben wird.

Von Hysterie keine Spur

Am Wahltag bekommt jeder Bürger eine Liste mit sechs Zeilen. Pro Zeile kann ein Name geschrieben werden. Gewählt werden kann, wer über 18 Jahre alt ist. Also mehr als Zwei Drittel der Bewohner Herzogenweilers. Am Ende wird ausgezählt. Die sechs, die am häufigsten genannt werden, sind dann im Ortschaftsrat; und wählen den Ortsvorsteher.

Ablehnen kann man die Wahl nur unter bestimmten Voraussetzungen (siehe Infobox). Die jetzigen Ortschaftsräte wollen alle nicht mehr weitermachen. Auch Wangler wird sein Amt abgeben. Von Hysterie im Ort jedoch keine Spur. "Die Angst gewählt zu werden, die kenne ich nicht", sagt Wangler. Außerdem hätten sich auch bereits fünf Bürger bei ihm gemeldet, die sich die Arbeit im Ortschaftsrat vorstellen könnten.

"Ich gebe das Amt nicht ab, weil es mir keinen Spaß mehr macht. Im Gegenteil", sagt Wangler. "Wir sind hier ein super Team, wir machen einen guten Job hier." Einmal im Monat ist Ortschaftsratssitzung, dazu kommen die Nach- und Vorbereitung, Besprechungen mit Amtsleitern der Stadt, am Freitag von 16 bis 19 Uhr ist Sprechstunde im Rathaus, dazu noch die Arbeitseinsätze. Vergangenes Jahr hat Wangler sich mit einer Kanzlei in Villingen selbstständig gemacht. Beides bringt er zeitlich nicht mehr unter einen Hut. Darum will er aufhören.

Und gleichzeitig will er, dass es so gut weitergeht, wie bisher. "In jede Ortschaft gehört ein Ortschaftsrat. Ohne wenn und aber", sagt er. Einen eigenen Haushalt kann man nur dann richtig einsetzen, wenn man die Belange vor Ort kennt. Außerdem sei man als Verwaltung auch ein stückweit in der Pflicht, es dem Bürger so einfach wie möglich zu machen. Dazu gehöre nun mal auch, dass man in einem 175-Seelen-Ort den Ausweis direkt um die Ecke bestellen kann.

Und irgendwer hat immer was. Darum wird es ihm in den drei Stunden öffentlicher Sprechstunde nicht langweilig. Mal muss eine Schneefräse bestellt werden, mal sind Rechnungen zu begleichen, dann gibt es eine Beschwerde, um die er sich kümmern muss und ein anderes Mal kommt der Vorsitzende eines Vereins zwecks einer Terminabsprache und immer kommt mindestens einer vorbei, der ihm einfach nur mal so "Hallo" sagen wollte.

Und Martin macht

2004 ist Wangler von Tannheim nach Herzogenweiler gezogen, wegen seiner Freundin damals, heute Frau. In eine Stadt ziehen? Nein, sagt er, das sei für ihn nie in Frage gekommen. "Ich bin ein Landei durch und durch." Vor zehn Jahren lässt er sich als Lückenfüller der CDU für den Gemeinderat in Villingen aufstellen. Es reicht nicht ganz. Aber er hat die zweitmeisten Stimmen in Herzogenweiler bekommen.

Gut, dann Ortschaftsrat, denkt er. Drei Tage später ist er der neue Ortsvorsteher. "Martin, du musst das machen", sagen sie. Und Martin macht. Er kämpft für den ersten Richtfunkmasten und dafür, dass sie Jahre später trotzdem Glasfaseranschlüsse bekommen, kämpft dafür, dass die Verbindungsstraße nach Tannheim nicht in eine Schotterpiste verwandelt wird, damit die Verwaltung weniger Erhaltungsmaßnahmen durchführen muss.

Wenn die Gelben Säcke ausgegeben werden, holt er sie im Rathaus in Villingen ab und legt sie dann in Herzogenweiler aus. Wenn jemand in Herzogenweiler einen neuen Ausweis beantragt hat, holt er auch den im Rathaus in VS ab und bringt ihn dann dem Bürger direkt nach Hause. "Hier geht das", sagt Wangler. Allzu viele Straßen haben sie ja nicht.

Mit Fairness und Ehrlichkeit

Er traut Paare, Ortsvorsteher dürfen das. Eheschließungen und Alters-Jubilare, das sind seine Lieblingstermine. Seit Kurzem bringt er auch jedem Neugeborenen ein Lätzchen mit dem Wappen Herzogenweilers und einen Gutschein für ein Baby-Geschäft vorbei. Vier Dankeskarten mit Babybild hängen schon an der Wand hinter seinem Schreibtisch. Das mit den Lätzchen war seine Idee. Eines der wenigen Male, wo Wangler wirklich "ich" sagt. Sonst sagt er nie: "Ich habe". Sondern immer: "Wir haben." Sie haben einen Gemeindetraktor, zwei neue Feuerwehrfahrzeuge und eine Feuerwehrzisterne angeschafft.

Das "Wir" ist in Herzogenweiler auch deshalb so groß, weil es keine Fraktionen gibt. Man überlegt sich einfach, was das Beste für alle ist. "Es gibt keine fünf Entscheidung", sagt Wangler, "die zur Abstimmung standen und bei denen das Ergebnis nicht einstimmig war". Kurze Pause. "Wenn dann nur so kleine Sachen." Wenn es darum ging eine Nestschaukel aufzuhängen zum Beispiel. Da muss Wangler selber ein wenig grinsen.

Augenmaß, Fairness und Ehrlichkeit, dass zeichnet Wangler als Ortsvorsteher aus. Gerhard Blessing, Wanglers Stellvertreter, sagt über ihn, dass er es geschafft habe, die Leute zu motivieren sich zu engagieren. "Er hat das alles relativ locker genommen, ist gut auf die Leute zugegangen und hat alle eingebunden." Wangler selbst sagt: "Man muss fair und ehrlich sein und man muss die Bürger gleich behandeln."

"Ausnahmslos sehr gut" ist auch das Verhältnis zu den anderen sieben Ortsvorsteher-Kollegen, sagt Wangler. Man duzt sich, man hilft sich gegenseitig. Kontakt haben sie untereinander täglich. Irgendeiner hat immer was. Mal fragt man, wie der andere das mit dem Maibaumstellen regelt, wie mit den Bauplätzen oder freilaufenden Hunden.

"Das können wir selber machen"

Sie haben in Herzogenweiler keinen Bäcker, keinen Metzger, keinen Getränkemarkt, von einer Bank ganz zu schweigen. Ein Bus fährt regelmäßig nach Villingen. Das war's. Vor Ort haben sie andere Dinge. Allen voran den Glauben, dass man zusammen alles schaffen kann. Man könnte auch bürgerschaftliches Engagement sagen.

Oder man könnte erzählen, wie der halbe Ort geholfen hat, den Spielplatz auf Vordermann zu bringen, oder wie sie die Hecke am oberen Brandweiher selbst beseitigt haben, ohne dafür die Stadt zu beauftragen. Oder wie in einer Ortschaftsratssitzung vor drei Jahren, als die Kosten für den Unterhalt des Rathausplatzes genannt wurden – 2500 Euro im Jahr, bei einem Gesamthaushalt von 15000 Euro nicht gerade unerheblich –spontan ein paar Frauen aufgestanden sind und gesagt haben: "Das können wir auch selber machen." Seitdem bezahlen sie nur noch 300 Euro Materialkosten für die Blumen.

Vielleicht hat Wangler das geschafft, wofür ein Ortsvorsteher in seiner ureigenen Aufgabe da sein sollte: Den Ort zusammen zu halten. Auch die kleinen Probleme ernst zu nehmen und das Gefühl zu vermitteln: Hier gehört jeder dazu. Eine Meisterleistung könnte man sagen. Wangler würde darauf wahrscheinlich nur mit dem Kopf schütteln, grinsend abwinken und so etwas sagen wie: "Ach was, Meisterleistung. Hier ist es einfach cool. Wir haben in Herzogenweiler keinen Grund zur Klage."