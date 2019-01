von uwe spille

VS-Villingen – Es ist ein Treffen der älteren Generation in der Neuen Tonhalle. Was nicht weiter überrascht, denn es soll ja genau die Musik geben, die die Altvorderen einst bei ihrem Abhängen mit Mary Jane in langen Nächten begleitete. Echoes steht auf dem Spielplan – und diese Band gilt als eine der besten Coverbands von Pink Floyd. Allerdings scheint der heranbrechende Winter manche vor dem nach draußen gehen abzuhalten, die Tonhalle ist nur zur Hälfte gefüllt, vielleicht liegt es auch an den durchaus happigen Eintrittspreisen. Aber die sind, stellt man im Verlauf des Konzerts fest, angesichts des beachtlichen Aufwands mit Lichttechnik und Videoeinblendungen sowie der Qualität des Gebotenen durchaus gerechtfertigt.

Pünktlich legt die Band los und lässt zuerst den verrückten Diamanten glitzern, das ist schon ordentlich präsentiert und eine echte Hausnummer, lädt zu einem stürmischen Applaus ein. Dann heißt einen die Maschine mit ihren stampfenden Rhythmen willkommen. Wippende Fußspitzen von Herren mit graumelierten Haaren zeigen, dass Erinnerungen bedient werden. Nicht nur das, als hernach "A Cigar" gereicht wird, zeigt sich, welch großartigen Rock die in der öffentlichen Wahrnehmung auf psychedelisch abonnierten Pink Floyd einst ebenfalls abliefern konnten.

Okay, der Mitgröhlklassiker "Wish you where here" fehlt nicht, dafür geht das Liedlein ja auch nicht lange, kann man überstehen, und die Tonhalle singt auch brav mit. "Division Bells" ist dann wieder ein eher klangbombastisches Stück aus dem Spätwerk der damals schon zerstrittenen Band.

Die Musiker von Echoes jedoch, allen voran Gitarrist und Leadsänger Oliver Hartmann sowie Bassist Martin Hofmann, Keyboarder Paul Kunkel und Drummer Steffen Mayer, machen ihre Sache richtig gut, harmonieren perfekt, und auch der Saxofonist Michael Unger bringt seine Soli sicher unter. Und das Publikum, überwiegend älteren Semesters, schwelgt in der Musik.

Es ist ja schon über ein halbes Jahrhundert her, dass die gewaltigen Klangkathedralen von Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmore und Richard Wright errichtet wurden und ihresgleichen suchen. Hatte man nicht als Jugendlicher schon dem "Piper at the Gates of Dawn" lauschen, "Ummagumma" nur schwer zugedröhnt durchstehen und schließlich in Mutters atomaren Herzen hineinsinken können? War es nicht großartig, als man mit Alan ein psychedelisches Frühstück einnehmen durfte bis der Wasserkocher pfiff? Waren das nicht Zeiten, als für eine musikalische Reise auf die dunkle Seite des Mondes, wo heute ein chinesischer Jadehase herumhoppelt, Money keine Rolle spielte, auch wenn unser Hirn kaputt zu gehen drohte? Und vor allem: Als Musikstücke noch sieben, zehn und 24 Minuten dauern durften? Nach drei Stunden ist das Konzert beendet. Standing ovations für einen erinnerungsträchtigen Abend.