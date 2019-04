Muss man sich vor dem Alter fürchten? Ja, vielleicht dann, wenn keine Angehörigen da sind, die einem in der finalen Lebensphase die Hand reichen und sich um die Dinge kümmern. Dass es dabei – auch – allerhand Unerwartetes zu tun gibt, wird am Fallbeispiel des städtisch verantworteten Spitalfonds deutlich. Um es auch gleich völlig klar zu sagen: Städtisch verantwortet heißt: Der Spitalfonds wird von einem Stiftungsrat gesteuert, dem Gremium sitzt der jeweilige Oberbürgermeister vor, Stadträte komplettieren die Runde. Das Tagesgeschäft steuern ein Geschäftsführer plus ein Verwaltungsapparat.

Dies zu den Zuständigkeiten. Wer als Angehöriger am Sonntag im Heilig-Geist-Spital zu Gast war, der ging erschüttert nach Hause. Das Haus hat nun bis Jahresende Luft, die Insassen aus den Erbsenlachen umzuquartieren. Dass Bewohner von Zwangsumsiedlung sprechen, sollte zu denken geben. Wie wird hier mit den Betroffenen umgegangen? Eine Antwort darauf gab es in der Versammlung. Vor vollendete Tatsachen werde man gestellt, moniert ein Sprecher des Heimbeirats. Ist das die hingebungsvolle, individuell ausgerichtete und immer teuer bezahlte Pflege, von der überall die Rede ist?

Das Leben der Senioren im Villinger Spittel ist nicht schön zur Zeit. Das ist auch schon das Traurigste, was sich über die Umstände sagen lässt. Und diese Umstände, sie sind hausgemacht. Viel früher hätte der Stiftungsrat hier Klärungen herstellen müssen. Jetzt darf es die senile Kundschaft ausbaden, die sich überwiegend nicht wehren kann.