VS-Villingen – Das Lioba-Pflegeheim in der Südstadt soll bis 2022 durch eine Neubau ersetzt werden. Das Baugelände liegt auf einer Streuobstwiese zwischen Roter Gasse und Vöhrenbacher Straße, anders ausgedrückt: Direkt vor dem Betreuten Wohnen und hinter dem Pflegeheim der Caritas.

"17 Millionen Euro – nach heutigem Stand" müssten investiert werden, erklärt Michael Stöffelmaier. Der Caritas-Geschäftsführer lässt einen dreigeschossigen Bau planen, die Villinger Familienheim-GmbH stehe für die bauliche Umsetzung parat. Architekt sei Gerhard Janasik.

Auftrag an den Architekten sei die Einhaltung der vorschriften der Landesheimbauverordnung. 16 Quadratmeter groß wäre demnach eines der neuen Zimmer, erklärt Stöffelmaier. Das Bestandshaus verfüge über 128 Zimmer, das neue Gebäude über 90 Einheiten. Gruppen mit 15 Bewohnern in 15 Zimmern sei je eine Küche zugeordnet. Die vorhandene Heimküche entfalle damit, das Personal werde dennoch weiter beschäftigt, sagt der Caritas-Chef. Auf die Hauswäscherei werde ebenfalls verzichtet.

Die Versorgung der 90 Bewohner mit Mahlzeiten erfolge zweigeteilt: In den Gruppenküchen solle gekocht werden, die Hauptmahlzeit werde von einem Spezialanbieter bezogen, mit dem man laut Stöffelmaier im Niedereschacher Caritas-Haus "seit elf Jahren erfolgreich zusammenarbeitet". Die Caritas habe "lange hin- und hergerechnet", letztendlich habe aber die Kostenersparnis "von einem Euro je Mahlzeit den Ausschlag gegeben", legt Stöffelmaier offen.

Dem Lioba-Personal versprach die Caritas, dass "es nicht zu betriebsbedingten Kündigungen kommen" werde. Eine Weiterbeschäftigung sei auch am Standort Niedereschach in Einzelfällen denkbar, versichert Stöffelmaier.

Die Caritas hat Gebäude und Grund für das 1957 erstellte Pflegehaus von der Kirche in Erbbaupacht übernommen. Die Kirche werde das Bestandsgebäude zurücknehmen, die Caritas die denkmalgeschützte Kapelle weiter nutzen. Was die Kirche mit dem Altgebäude plant, ist angeblich völlig ungeklärt. Die Caritas ist an einem raschen Auszug interessiert, die "nicht unbeträchtliche Erbpacht" steige alle sechs Jahre, so Stöffelmaier.

Das neue Haus solle mit einem grünen Innenhofbereich angelegt werden und etwa quadratische Außenmaße haben. Die endgültige Detailpositionierung des Komplexes auf dem Grünbereich zwischen Kapelle und betreutem Wohnen sei noch offen. Grund sei ein hier früher betriebener Steinbruch, der nach Stöffelmaiers Erkenntnis offenbar mit Müll aufgefüllt worden sei. Heute ist auf dem Gelände eine Parklandschaft mit Sitzbänken, Spazierwegen und einem alten Obstbaumbestand. Ob die noch vorhandene Bodenplatte des ehemaligen Konradskindergartens als Teilfundament für den Neubau genutzt werden könne, sei bis zum Vorliegen einer Bodenuntersuchung noch offen.

Die Caritas Schwarzwald-Baar strebt mit der Caritas Altenhilfe eine Umsatzrendite von drei Prozent an. "Das haben wir aber noch nie geschafft", sagt Michael Stöffelmaier. Die erreichte Marge bewege sich zwischen 1,2 und 1,8 Prozent, so der Geschäftsführer gegenüber dem SÜDKURIER.

Sankt Lioba wurde 1957 errichtet. Die katholische Gesamtkirchengemeinde und Ewald Merkles Neue Heimat (heute: Familienheim) stemmten den Bau. Alle Wände im Pflegehaus sind tragend, eine so genannte Schottenbauweise. Deshalb scheidet ein Umbau heute auch aus. 1992 wurde modernisiert und die Platzzahl auf 119 stationäre und 12 Tages- und Kurzzeitpflegeplätze erhöht. Die Tagespflege ist heute im Komplex des betreuten Wohnens (im Bild unten rechts) angesiedelt.

2016 informierte die Heimaufsicht, dass Lioba voraussichtlich ohne Neubau weiterbetrieben werden könne. Ausnahmeregelungen seien in Aussicht gestellt worden, so Michael Stöffelmaier zum SÜDKURIER. Nach einer Detailvermessung habe die dem Sozialministerium angegliederte Behörde aber präzisieren müssen: Es gebe zu viele Überschreitungen zur Landesheimbauverordnung. Der Neubau musste beschlossen werden.