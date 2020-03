von Jörg-Dieter Klatt

Mit einer Vorreiterrolle für alle deutschen Diözesen geht das Erzbistum Freiburg in die Pfarrgemeinderatswahlen 2020. Erstmals können die Mitglieder der katholischen Kirche nicht nur per Urnen- oder Briefwahl sondern auch online ihren Stimmzettel ausfüllen. Das ist auch nötig (siehe Infokasten): Aufgrund der Corona-Krise ist die Präsenzwahl am Sonntag, 22. März, abgesagt.

Probelauf bei Kirchenwahl

Wahlausschussvorsitzender Berthold Kederer erläuterte das Verfahren gegenüber dem SÜDKURIER in einem Pressegespräch. Nach einem ersten Probelauf bei einer evangelischen Kirchenwahl habe sich das Erzbistum Freiburg dazu entschlossen, bei den Pfarrgemeindesratswahlen den Wählern diese Methode ebenfalls anzubieten.

Fast 17 000 Wähler

Die Onlineplattform weist bislang fast 17 000 Wähler aus. Die digitale Wahlurne steht jedem Wähler nur einmal zur Verfügung. Die eindeutige Identifikation erfolgt über einen Code, der mit den Wahlunterlagen zugesandt wurde. Dort ist ein Feld freizurubbeln, darunter erscheint ein Code, der zusammen mit dem Geburtsdatum in eine Maske eingegeben werden muss.

Digitaler Wahlzettel

Anhand des Codes erkennt das System, zu welcher Pfarrgemeinde der Wähler gehört und öffnet den digitalen Wahlzettel, der per Mausklick ausgefüllt, überprüft und anschließend versandt werden kann. Dieses Verfahren erspart den Weg ins Wahllokal oder zum Briefkasten. „Sollte sich dieses Verfahren bewähren, kann es als Vorbild auch für politische Wahlen dienen.“, so Josef Vogt, der als Vorsitzender des Stiftungsrates die Kandidatenvorstellung übernommen hat.

16 Stimmen: Bei der Pfarrgemeinderatswahl in der Seelsorgeeinheit „Zwischen Brigach und Kirnach“ haben die Kirchenmitglieder jeweils 16 Stimmen zu vergeben. Für jede der Teilgemeinden in Brigachtal/Marbach, Tannheim, Pfaffenweiler/Herzogenweiler und Unterkirnach stehen eigene Kandidaten zur Verfügung. In der unechten Teilortswahl stellt Brigachtal sieben Kandidaten und es fallen auch sieben Stimmen dieser Einheit zu. Unterkirnach stellt vier Kandidaten, es stehen aber nur drei Stimmen zu. Somit haben die Wähler hier eine echte Wahlmöglichkeit. Pfaffenweiler/Herzogenweiler verfügt über drei Kandidaten und es fallen drei Stimmen dem Ort zu. Obwohl Tannheim drei Stimmen zusteht, haben sich hier nur zwei Kandidaten gefunden. Eine Häufung von Stimmen (Kumulieren) ist nicht möglich.

Bei der Pfarrgemeinderatswahl in der Seelsorgeeinheit „Zwischen Brigach und Kirnach“ haben die Kirchenmitglieder jeweils 16 Stimmen zu vergeben. Für jede der Teilgemeinden in Brigachtal/Marbach, Tannheim, Pfaffenweiler/Herzogenweiler und Unterkirnach stehen eigene Kandidaten zur Verfügung. In der unechten Teilortswahl stellt Brigachtal sieben Kandidaten und es fallen auch sieben Stimmen dieser Einheit zu. Unterkirnach stellt vier Kandidaten, es stehen aber nur drei Stimmen zu. Somit haben die Wähler hier eine echte Wahlmöglichkeit. Pfaffenweiler/Herzogenweiler verfügt über drei Kandidaten und es fallen drei Stimmen dem Ort zu. Obwohl Tannheim drei Stimmen zusteht, haben sich hier nur zwei Kandidaten gefunden. Eine Häufung von Stimmen (Kumulieren) ist nicht möglich. Aufgaben der Pfarrgemeinderäte: Das Motto der Wahlen „Wie sieht‘s aus?“ weist auf die großen Herausforderungen für die kommende Legislaturperiode hin. Die größte dürfte die angedachte Umstrukturierung der Seelsorgeeinheiten sein. Der Priestermangel bedingt, dass immer größere Einheiten gebildet werden müssen, was auch organisatorische Veränderungen mit sich bringen wird, erläuterte Josef Vogt und weiter: „Das fordert alle Pfarrgemeinderäte sehr.“ Auch die Stellung der Kirche in der Gesellschaft bedarf es zeitgemäß zu vertreten. Zu den weiteren Aufgaben eines Pfarrgemeinderates gehören die Entwicklung und Beschlüsse zu pastoralen Zielen. Darüber hinaus koordiniert er die Aktivitäten des Gemeindeleitungsteams und vertritt die Anliegen der Kirchenmitglieder gegenüber der Öffentlichkeit.





Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren