Der beliebte Geistliche wurde vor 25 Jahren zum Priester geweiht. Das wird nun am 19. Mai in seiner Heimatgemeinde gefeiert.

Am Sonntag, 19. Mai, kann Pfarrer Ewald Beha in seiner Heimatgemeinde Obereschach in der dortigen St. Ulrichskirche in einem feierlichen Gottesdienst um 10 Uhr sein silbernes Priesterjubiläum feiern. Anschließend ist ein Stehempfang im Vereinshaus