von Roland Dürrhammer

Dass Villingen-Schwenningen als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet werden soll, ist das Ziel der Mitglieder des Pfadfinderstammes „Der Wolf, der nie schläft“, die sich auch als Fairtrade-Scouts bezeichnen. Der Stamm wurde 2016 gegründet und zählt mittlerweile 45 Mitglieder. Die Jungen und Mädchen sind im Alter von sieben bis 18 Jahren.

Zusammen mit der Stammesvorsitzenden Ursula Mittig und Andreas Grieniger, Mitglied der Leiterrunde, ist eine Delegation am Montagvormittag ins Rathaus bei OB Jürgen Roth erschienen, um eine Unterschriftenliste abzugeben, für einen Antragvorschlag für den Gemeinderat, bei einer kommenden Sitzung, den Antrag zur Teilnahme an der Fairtrade-Towns-Kampagne einzubringen und zu beschließen. Die Unterschriften wurden im Rahmen der 72-Stunden-Aktion gesammelt. 881 Unterschriften haben sie am Ende zusammenbekommen.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Um Fairtrade-Stadt zu werden, müssen fünf Kriterien erfüllt sein: Im Gemeinderat sowie im Büro des Oberbürgermeisters darf nur Fairtrade-Kaffee und ein weiteres Fairtrade-Produkt ausgeschenkt werden, es muss eine lokale Steuerungsgruppe aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft gebildet werden, die die Aktivitäten vor Ort koordiniert. Im lokalen Handel und in der Gastronomie werden Produkte aus fairem Handel verkauft, in öffentlichen Einrichtungen, Kirchen und Vereinen werden Fairtrade-Produkte verwendet und jährlich muss eine Berichterstattung in der Presse und den elektronischen Medien erfolgen.

„Die Pfadfinder nehmen auf ihre Lager schon Fairtrade-Produkte in Form von Kaffee, Tee, Bananen und Schokolade mit und als Fairtrade-Scouts suchen sie auch vor Ort, wo es entsprechende Produkte zu kaufen gibt“, betont Grieniger. Man wolle keine Zuschauer sein, sondern aktiv handeln.

OB Roth sagte deutlich, dass er von einer Verpflichtung zu irgendetwas nichts halte, was aber nicht heißen solle, dass nicht zu Fairtrade umgeswitcht werden solle. „Wir haben unabhängig von der 72-Stunden-Aktion schon Kontakt zu der Fairtrade-Geschäften in VS hergestellt und Gespräche geführt“, so Roth.

Und Kaffee gäbe es im Rathaus auch schon: „Die Kaffeemaschine laufen auf voller Fairtrade-Schiene und wir versuchen gerade, den herauszubekommen, der schmeckt“, sagt Roth. Auch in der ersten Gemeinderatssitzung wurde schon Fairtrade-Kaffee getrunken. Sorge bereitet Roth die Steuerungsgruppen, die Personalkapazitäten, Organisation und Termine bedeuten.

„Es ist ja schon ein Erfolgsmodell, dass es in VS einige Fairtrade-Partner gibt“, betont Roth. Es sei wichtig, dass die 800 Menschen, die unterschrieben haben, selber Fairtrade-Produkte konsumieren und in ihren Vereinen dafür werben. „Dann haben wir schon einen großen Schritt nach vorne gemacht und es gibt noch viel mehr Produkte außer Kaffee.“

Den Antrag gibt Roth nun an die Fraktionen weiter, werde Rückmeldung geben wie der Prozess laufe. Frühestens im November könne man das jedoch im Gemeinderat behandeln. Darüber, wie die Stadt mit dem Kaffee angefangen hat, zeigte sich Mittig jetzt schon zufrieden.