von Redaktion

Die Vorbereitungen zum Einbau der dünnen Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise in der Peterzeller Straße im Stadtbezirk Villingen und in der Niedereschacher Straße im Stadtbezirk Obereschach sind fertiggestellt, das teilt die Stadt mit. Ab Freitag, 22. März, 18 Uhr, kann der Verkehr in den beiden Straße wieder rollen.

Der Dünnschichtasphalt-Einbau ist dann für Mai vorgesehen.

Anmerkung: In einer früheren Version des Textes hieß es, das bereits die Dünnschichtasphaltdecke eingebaut worden sei. Das war nicht korrekt, die Stadt hat die Meldung inzwischen korrigiert.