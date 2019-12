von Kurt Weiß

Großen Spaß hatten die Besucher beim ersten von drei Theaterabenden des Männergesangvereins Frohsinn. Beinahe vollbesetzt war die Festhalle Obereschach, als der Chor unter der Leitung von Lukas Schmid mit drei Liedvorträgen die Gäste auf den geselligen Abend einstimmte. Die zweite Vorstellung am Samstag, 28. Dezember, ist ausverkauft, aber für die dritte Vorstellung am Sonntag, 29. Dezember, gibt es noch wenige Karten.

Recht turbulent geht es auf dem Bauernhof von Alexander Perkuhn als Hieronymus Ramminger und Melina Dotter als seine Schwester Annamirl zu, als mit Alexander Kellner als Jungbauer Peter Störhofer mit Tobias Heuft als seinem Knecht Quirin und Martin Stum als Bauer Ignaz Stockinger gleich zwei Brautwerber für die widerspenstige Kathrein (von links) auftauchen. | Bild: Kurt Weiß

Rollen richtig besetzt

Bereits im ersten Akt zeigte sich, dass Regisseurin Vera Zimmermann mit dem Lustspiel „Die Widerspenstige“ von Franz Vogl, einem Verwirrspiel um die Heirat auf einem Bauernhof, einen guten Griff getan und die Rollen mit den richtigen Schauspielern besetzt hatte.

Geschirr fliegt ins Wohnzimmer

Es dauerte nicht lange, bis der Titel dem Geschehen auf der Bühne alle Ehre machte. Da flogen die ersten Geschirrteile aus der Küche in das Wohnzimmer, abgefeuert von Kathrein, gespielt von Judith Glatz, der widerspenstigen Tochter des Bauern Alexander Perkuhn als Hieronymus Ramminger. Dieser – und auch seine Schwester Annamirl gespielt von Melina Dotter) – hätte seine Tochter gern unter die Haube gebracht, was aber schon des Öfteren am Widerstand von Kathrein gescheitert war.

Endlich ist ein Brautwerber da

Doch plötzlich taucht mit Martin Stum als Bauer Ignaz Stockinger ein Brautwerber auf dem Hof auf, der gleich das Temperament und die Abneigung gegen Männer von Kathrein zu spüren bekommt. Doch um Ruhe von den ewigen Nörgeleien und Brautwerbern zu haben, stimmt sie einer Heirat zu.

Alexander Perkuhn als Bauer Hieronymus Ramminger und Melina Dotter als Annamirl bringen die widerspenstige Judith Glatz als Kathrein doch noch unter die Haube mit Alexander Kellner als Jungbauer Peter Störhofer, der mit Tobias Heuft als Knecht Qurin als Brautwerber (von links) aufgetaucht war. | Bild: Kurt Weiß

Heiratsrecht einfach verkauft

Flugs wird auch das Aufgebot bestellt und der Heiratstermin festgelegt. Doch mitten in die Vorbereitungen hinein taucht mit Alexander Kellner als Jungbauer Peter Störhofer ein zweiter Brautwerber mit seinem Knecht Quirin, gespielt von Tobias Heuft, auf dem Hof auf. Ignaz Stockinger verkauft das Heiratsrecht an seinen Mitbewerber für 2000 Euro und macht sich davon.

Auf dem Rücken muss Alexander Kellner als Jungbauer Peter Störhofer seine künftige Frau Judith Glatz als widerspenstige Kathrein zum Standesamt schleifen. | Bild: Kurt Weiß

Scheidungsdrohung wirkt

Flugs wird ein neues Aufgebot bestellt und Magd Resl, gespielt von Saskia Schüttler, muss bald die Pferde vor die Hochzeitskutsche spannen. Doch bald nach der Hochzeit kann der frischgebackene Ehemann die Wutausbrüche seiner Frau nicht mehr ertragen und droht ihr die Scheidung wegen seelischer Grausamkeit an. Und siehe da, die Widerspenstige wandelt sich über Nacht zu einer liebenden Ehefrau.

Das heitere und humorvolle Theaterstück hatte Regisseurin Vera Zimmermann perfekt inszeniert, es wurde von den Darstellern eindrucksvoll gespielt, allen voran von Judith Glatz als „Die Widerspenstige“. Lange Ovationen waren der Dank des begeisterten Publikums.