von Miriam Uhrig

Nach heißen Tagen und gut besuchten Festbänken zog es die Gäste bei Sonnenuntergang an die große Cocktailbar der Glonkis. Hier wurde am Freitag mit DJ Jackseven gefeiert. DJ AlexK legte nach der gelungenen Darts-Meisterschaft am Samstag auf. Überrascht wurde DJ AlexK um punkt 12 Uhr mit einer Torte und einem Meer aus Wunderkerzen, denn er feierte mit den Glonkis in seinen Geburtstag. Bei leckeren Cocktail und guter Laune ließ sich so durch die warmen Sommernächte tanzen. Wie bei den Glonkis bis in die Morgenstunden gefeiert wurde, sehen Sie hier:

