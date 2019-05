von Roland Dürrhammer

Im Rahmen vom Austauschbegegnungen sollen die Schüler der Staatlichen Feintechnikschule Schwenningen (FTS) interkulturelle Lernerfahrungen im Ausland erleben und fremde Kulturen kennenlernen. Internationale Erfahrungen zählen heute zu den Kernkompetenzen im Studium oder im Beruf.

Partnerschaft besteht seit 2008

Seit 2008 pflegt die FTS eine Partnerschaft mit der Ningbo Polytechnik aus China. "In einer globalisierten Welt ist es für die Schüler wichtig, fremde Kulturen kennenzulernen", sagt Schulleiter Thomas Ettwein beim Empfang der 19 Gastschüler mit ihren Begleitern aus Ningbo im Alten Rathaus in Villingen. Es sei eine wichtige und wertvolle Erfahrung für alle Teilnehmer, betonte Oberbürgermeister Jürgen Roth.

19 Schüler aus Ningbo und ihre Begleiter wurden von Oberbürgermeister Roth im Alten Rathaus begrüßt. | Bild: Roland Dürrhammer

"Unsere Kulturen gegenseitig kennenzulernen klappt am besten in der Begegnung", so Roth, der auch dem Engagement der heimischen Wirtschaft in der Beziehung mit China große Bedeutung zumaß. Während sich die Schüler im vergangenen Jahr in China beim Drachenbau näher kennenlernten, war es dieses Jahr in der FTS beim gemeinsamen Seifenkistenbau.

Besuche bei Waldmann und Papst

"Wir werden unter anderem die Firmen Waldmann und Papst in St. Georgen besuchen, die jeweils eine Niederlassung in Shanghai haben", sagt Annette Beha, die zusammen mit Lehrerkollege Werner Felten den Schüleraustausch betreut. Außerdem stünde eine Fahrt zu Firma Anton Häring nach Bubsheim auf dem Programm, die ein Schulungszentrum für chinesische Mitarbeiter eingerichtet habe.

Nach dem Familientag am 1. Mai mit den Gasteltern, bei denen Schüler übernachten, ist ein Ausflug nach Freiburg, ein Besuch im Europapark Rust geplant und auf einer Wanderung gilt es, den Schwarzwald zu erkunden, bevor die Gruppe in der zweiten Woche Heidelberg, Köln, Weimar, Potsdam und Berlin besucht. 2020 geht es dann wieder für die Schüler der FTS auf die Reise nach Ningbo mit rund sechs Millionen Einwohnern zu gehen. Ningbo liegt südlich von Shanghai liegt. Die Schule dort hat 20 000 Studenten und 600 Lehrkräfte.