von Anna Schröder

Halteverbote, Maximalparkdauer, hohe Gebühren, enge Parkhäuser: die Parkplatzsuche in Innenstädten ist für viele Autofahrer ein Graus – auch in Villingen. Neben diesen Schwierigkeiten, spielt gerade für Frauen oder Familien mit Kindern die Sicherheit der Parkplätze eine entscheidende Rolle.

Besonders sicher gelten im Allgemeinen Frauen- oder Familienparkplätze. Laut Garagenverordnung des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg müssen zehn Prozent aller Parkplätze in großen Parkhäusern Frauenparkplätze sein. Sie sind gut beleuchtet, befinden sich in der Nähe des Eingangs und zumindest Familienparkplätze bieten besonders viel Platz, um Kinder gut austeigen lassen zu können – zumindest in der Theorie.

Im Parkhaus am Theater am Ring werden solche Parkplätze zwar angeboten, ein Sicherheitsgefühl will aufgrund des wenig einladenden Zustandes des Parkhauses jedoch nicht aufkommen. Während am Eingang noch auf den zehn D-Mark-Wechselautomaten hingewiesen wird, befinden sich am Boden vieler Parkplätze Rostflecken und die Fenster im Treppenhaus sind allesamt eingeschlagen. Wegen Sanierungsarbeiten fallen zudem einige der Frauenparkplätze weg. Auch die dort angebotenen Plätze für „Parker mit Kinderwagen“ dürften in der Praxis wenig Mehrwert bieten, da sie genauso breit und lang sind, wie die übrigen Parkplätze. Ein entspanntes Ein- und Aussteigen mit Kindern und Kinderwägen scheint hier, zumindest bei starker Belegung, kaum möglich.

Die anderen Parkhäuser in der Stadt befinden sich dagegen in besserem Zustand. Vor allem das Parkhaus Benediktinerring am Modepark Röther, aber auch das Parkhaus Neue Tonhalle sind gut beleuchtet und liegen preislich etwa gleichauf mit den anderen Parkhäusern.

Im Gegensatz zu den Parkhäusern, müssen in der Stadt keine Frauenparkplätze angeboten werden, da sie nicht Teil der Straßenverkehrsordnung sind. Dies hat auch zur Folge, dass Parksündern keine Konsequenzen drohen. Es handle sich lediglich um ein Angebot, bestätigt auch Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt. Neben der fehlenden rechtlichen Grundlage verweist Brunner vor allem auf die Sicherheit in Villingen: „Uns sind hier bei der Stadt keine unmittelbaren Gefahrenbereiche oder Bereiche bekannt, in denen sich parkende Frauen unsicher fühlen“. Aktuell sei demnach auch nicht geplant spezielle Parkplätze einzurichten. Wer im Innenstadtbereich auf Parkplatzsuche sei, habe jedoch gute Chancen, einen Parkplatz in Laufweite zum Stadtzentrum zu bekommen.

Die Parkplätze innerhalb der Stadtmauer und um den Stadtring sind jedoch kostenpflichtig und verfügen über eine Maximalparkdauer von zwei bis drei Stunden. Für einen Stadtbummel ohne Zeitdruck muss daher entweder auf die Parkhäuser zurückgegriffen werden oder ein kleiner Fußweg in Kauf genommen werden. So sind es beispielsweise von den kostenlosen und zeitlich unbegrenzten Parkplätzen in der Warenburgstraße, der Waldstraße oder der Kalkhofenstraße maximal zehn Gehminuten zur Innenstadt.

Für nachmittägliche oder abendliche Stadtbesuche kann daneben mit etwas Glück ein Parkplatz auf sonst reservierten Plätzen gefunden werden. Hierzu gehören die Parkplätze des Romäusgymnasiums, der Karl Brachat Realschule, des Rathauses und die Kundenparkplätze im Parkhaus der Commerzbank am Niederen Tor, die jeweils außerhalb der Geschäftszeiten zur allgemeinen Verfügung stehen.

Auch in den drei Parkhäusern Inselhof, Theater am Ring und Neue Tonhalle, sowie auf den Parkplätzen vor dem Modepark Röther kann ab 19 Uhr zu einem günstigeren Tarif geparkt werden.

Es gehört ein bisschen Glück zur Parkplatzsuche dazu, meint auch Brunner. „Aber eine Innenstadt lebt, da leben Menschen, da arbeiten Menschen, die überall parken. Das ist kein Problem von Villingen-Schwenningen.“